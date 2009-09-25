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12/01/18
HAMFERD
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12/01/18
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Footprints in the Rock

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Dodekathlon

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HEIDEVOLK
Vuur van verzet

12/01/18
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Infernal Overdrive

12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead

12/01/18
CORROSION OF CONFORMITY
No Cross No Crown

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

12/01/18
GREYFELL
Horsepower

CONCERTI

12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/18
OVERHEAT + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

13/01/18
BULLET-PROOF + MECHANICAL GOD CREATION + SINPHOBIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

14/01/18
SAILING TO NOWHERE + AETHERNA
LET IT BEER - ROMA

17/01/18
ARCH ENEMY + WINTERSUN + TRIBULATION + JINJER
ALCATRAZ - MILANO
SUSPERIA: ascolta un nuovo brano
11/01/2018 - 19:02 (62 letture)

RECENSIONI
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