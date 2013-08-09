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12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO

12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA

13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

13/01/18
OVERHEAT + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

13/01/18
BULLET-PROOF + MECHANICAL GOD CREATION + SINPHOBIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

14/01/18
SAILING TO NOWHERE + AETHERNA
LET IT BEER - ROMA

17/01/18
ARCH ENEMY + WINTERSUN + TRIBULATION + JINJER
ALCATRAZ - MILANO
TRIBULATION: in streaming un nuovo brano
12/01/2018 - 12:11 (94 letture)

Graziano
Venerdì 12 Gennaio 2018, 15.42.53
1
Potenzialità enormi, ma come sempre non mi convince del tutto la voce. Però sono una band che ha fatto passi da giganti, cesellando e migliorando album dopo album la loro proposta musicale.
RECENSIONI
75
ARTICOLI
09/08/2013
Intervista
TRIBULATION
Musica per gente ai margini
 
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