LOUDNESS: disponibile il brano ''I'm Still Alive''

12/01/18
GREYFELL
Horsepower
12/01/18
HEIDEVOLK
Vuur van verzet
12/01/18
WHITE WIZZARD
Infernal Overdrive
12/01/18
NIGHT DEMON
Darkness Remains - Expanded Edition
12/01/18
TRESPASS
Footprints in the Rock
12/01/18
KAYLETH
Colossus
12/01/18
MYSTIC PROPHECY
Monuments Uncovered
12/01/18
HAMFERD
Támsins likam
12/01/18
LEAVES` EYES
Sign of the Dragonhead
12/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
12/01/18
HIEROPHANT
MAGAZZINO SUL PO - TORINO
12/01/18
SELF ESTEEM + EIGHTERS + ROUND7 + ATTEMPTS
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
12/01/18
RESTOS HUMANOS + BOIA
BANDIDOS PLACE - MESSINA
13/01/18
NIFELHEIM + VIOLENTOR
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
13/01/18
NODE + ULVEDHARR
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
13/01/18
OVERHEAT + SEXPERIENCE
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)
13/01/18
BULLET-PROOF + MECHANICAL GOD CREATION + SINPHOBIA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
14/01/18
SAILING TO NOWHERE + AETHERNA
LET IT BEER - ROMA
17/01/18
ARCH ENEMY + WINTERSUN + TRIBULATION + JINJER
ALCATRAZ - MILANO