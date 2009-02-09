      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del DVD
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/01/18
RISE OF AVERNUS
Eigengrau

19/01/18
XENOSIS
Devour and Birth

19/01/18
VERHEERER
Maltrér

19/01/18
WALKING PAPERS
WP2

19/01/18
ARKONA
Khram

19/01/18
DEATHLESS LEGACY
Rituals of Black Magic

19/01/18
SONIC PROPHECY
Savage Gods

19/01/18
FACELESS BURIAL
Grotesque Miscreation

19/01/18
DRUID LORD
Grotesque Offerings

19/01/18
OF MICE & MEN
Defy

CONCERTI

17/01/18
ARCH ENEMY + WINTERSUN + TRIBULATION + JINJER
ALCATRAZ - MILANO

17/01/18
KREATOR + VADER + DAGOBA
ZONA ROVERI - BOLOGNA

20/01/18
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + HAMNESIA + LA STANZA DI IRIS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/01/18
FATES WARNING + METHODICA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/18
VEXOVOID + EXPLORER + SHENANIGANS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

20/01/18
AMRAAM + A TASTE OF FEAR + TRACTORS
ALVARADO STREET - ROMA

20/01/18
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/01/18
RAW POWER + TRUTH STARTS IN LIES
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

21/01/18
FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)

21/01/18
ASTRAL FIRE + STINS
BIRRERIA HB - PISTOIA
STEVE HACKETT: un estratto dal nuovo live DVD
15/01/2018 - 11:45 (91 letture)

fasanez
Lunedì 15 Gennaio 2018, 19.27.49
2
Vero, ti quioto @progster78. La sua chitarra è sempre "magica". Gran classe.
progster78
Lunedì 15 Gennaio 2018, 18.50.36
1
E' sempre una goduria quando musicisti di questo calibro tornano sul mercato con album o dvd. GRANDE STEVE HACKETT.
RECENSIONI
85
83
88
89
87
91
86
92
ARTICOLI
25/03/2017
Intervista
STEVE HACKETT
Viaggi, spiritualità e aurore boreali.
27/05/2014
Live Report
STEVE HACKETT
Auditorium Conciliazione, Roma, 22/05/2014
17/05/2011
Live Report
STEVE HACKETT
Teatro Tendastrisce, Roma, 13/05/2011
27/05/2010
Intervista
STEVE HACKETT
From Genesis to Istanbul
 
ALTRE NOTIZIE
15/01/2018 - 11:45
STEVE HACKETT: un estratto dal nuovo live DVD
13/11/2017 - 11:51
STEVE HACKETT: a gennaio il nuovo live album
10/03/2017 - 16:19
STEVE HACKETT: online il video di 'Behind The Smoke'
03/02/2017 - 11:34
STEVE HACKETT: ascolta il brano 'In the Skeleton Gallery'
15/12/2016 - 15:56
STEVE HACKETT: in arrivo il nuovo ''The Night Siren''
31/10/2013 - 20:57
STEVE HACKETT: disco live disponibile, video online
04/05/2013 - 00:28
PLAYING THE HISTORY: nuovo progetto di Marco Lo Muscio, Steve Hackett e altri
17/06/2012 - 13:34
GENESIS: collaborazione tra Mikael Akerfeldt e Steve Hackett!
10/03/2012 - 09:38
STEVE HACKETT: ad aprile a Roma
09/02/2009 - 09:26
STEVE HACKETT: le date italiane
ULTIME NOTIZIE
15/01/2018 - 19:02
RAW POWER: live questo sabato nel reggiano
15/01/2018 - 18:52
HYPNOTHETICALL: a marzo uscirà il terzo album
15/01/2018 - 18:47
INGLORIOUS: ecco il video acustico di 'Making me Pay'
15/01/2018 - 18:32
ACCEPT: aggiunti gli In.Si.Dia per la data italiana
15/01/2018 - 18:17
AERODYNE: tre date in Italia a febbraio
15/01/2018 - 18:10
KO-MI: guarda il video di ''Richard II''
15/01/2018 - 17:53
THAUROROD: online il lyric video di '24601'
15/01/2018 - 14:22
DARK SARAH: disponibile la copertina di 'The Golden Moth'
15/01/2018 - 14:16
SKELETAL REMAINS: svelati i dettagli del nuovo disco
15/01/2018 - 12:23
ARKHON INFAUSTUS: in tour europeo con i Demonomancy, annunciate tre date in Italia
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     