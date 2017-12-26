SAINTED SINNERS: ecco il video del nuovo singolo

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17/01/18
ARCH ENEMY + WINTERSUN + TRIBULATION + JINJER
ALCATRAZ - MILANO

17/01/18
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20/01/18
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CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/01/18
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20/01/18
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CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

20/01/18
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20/01/18
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/01/18
RAW POWER + TRUTH STARTS IN LIES
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

21/01/18
FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)

21/01/18
ASTRAL FIRE + STINS
BIRRERIA HB - PISTOIA
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