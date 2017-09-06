      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

19/01/18
VERHEERER
Maltrér

19/01/18
UNSHINE
Astrala

19/01/18
WALKING PAPERS
WP2

19/01/18
ARKONA
Khram

19/01/18
DEATHLESS LEGACY
Rituals of Black Magic

19/01/18
PERFECT BEINGS
Vier

19/01/18
DRUID LORD
Grotesque Offerings

19/01/18
FACELESS BURIAL
Grotesque Miscreation

19/01/18
XENOSIS
Devour and Birth

19/01/18
CLAMFIGHT
III

CONCERTI

20/01/18
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + HAMNESIA + LA STANZA DI IRIS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/01/18
FATES WARNING + METHODICA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/18
VEXOVOID + EXPLORER + SHENANIGANS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

20/01/18
AMRAAM + A TASTE OF FEAR + TRACTORS
ALVARADO STREET - ROMA

20/01/18
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/01/18
RAW POWER + TRUTH STARTS IN LIES
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

20/01/18
ALEA JACTA + METHEDRAS + CRUENTATOR
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

21/01/18
FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)

21/01/18
ASTRAL FIRE + STINS
BIRRERIA HB - PISTOIA

23/01/18
ACCEPT + NIGHT DEMON + IN.SI.DIA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
GOOD TIGER: ecco il video di 'Salt Of The Earth'
18/01/2018 - 22:28 (42 letture)

ALTRE NOTIZIE
18/01/2018 - 22:28
GOOD TIGER: ecco il video di 'Salt Of The Earth'
02/10/2017 - 18:29
GOOD TIGER: nuovo brano online
06/09/2017 - 19:20
GOOD TIGER: i dettagli del nuovo disco ed un brano
ULTIME NOTIZIE
18/01/2018 - 22:39
JOHANSSON & SPECKMANN: a fine marzo il nuovo disco, ecco i dettagli ed un brano
18/01/2018 - 22:12
KREATOR: a febbraio altre quattro ristampe
18/01/2018 - 21:55
BLOODSHOT DAWN: tutto il nuovo disco in streaming
18/01/2018 - 19:36
PRIMORDIAL: disponibili gli ultimi dettagli del nuovo disco e un video
18/01/2018 - 18:49
SILVERSTEIN: ecco il video di Whiplash
18/01/2018 - 18:46
THE ATLAS MOTH: ascolta un nuovo brano
18/01/2018 - 18:42
AT THE GATES: svelati i primi dettagli del nuovo disco
18/01/2018 - 14:34
CORAM LETHE: presenteranno il nuovo disco a Firenze
18/01/2018 - 14:31
UNISON THEORY: svelata la nuova line up
18/01/2018 - 13:58
DORO: annunciato il nuovo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     