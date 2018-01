MACHINE HEAD: online il video di ''Kaleidoscope''

19/01/2018



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 27 Stavolta hanno pestato una merda colossale! Il disco molto probabilmente sarà un flop di vendite,la loro label li scaricherà come fece la Roadrunner ai tempi di Supercharger (per por riprenderli). Si vede che la lezione presa ai tempi dei 2 dischi new metal nn gli è bastata. Penso che dopo più di 20 anni di carriera ci voglia coerenza,nn cambiare ogni 3X2.... 26 ...mah! Io non ho parole..mai capito perché una band deve cambiare e poi farlo in questo modo!! Son quasi ridicoli...probabilmente c'è una crisi compositiva, oppure qui le case discografiche mirano ad avere un nuovo pubblico, quale non lo so..mah. Staremo a vedere. 25 Unto The Locust B&D li ascoltavo con piacere, anche non essendo capolavori avevano una loro identità. Però, Gesú, sti tre singoli appena rilasciati sono inclassificabili. 24 Io con i MH mi sono fermato al primo album quindi non ho gli elementi per contestare un cambio di rotta o altro. Anzi, generalmente quando un gruppo cambia pelle e mantiene alta la qualità a prescindere dal genere ha tutta la mia stima. Il punto è che qua il brano è veramente scarso. 23 Secondo me questa canzone uno scopo ce l'ha: Robb Flynn ha di nuovo voglia di litigare con Kerry King. 22 Ahahahah..si i Chemical romance..avessero scritto canzoni così non se li sarebbe inculato nessuno.... Comunque sta roba fa veramente cacare. 21 Altro che 40 euro, queste canzoni vanno bene per una sagra della porchetta ad ingresso gratuito 20 Se ripenso a come si conciava nel 99 quando faceva il finto nu-metaller....si spiega anche la merda di adesso... 19 si sono trasformati nei my chemical romance 18 Però il video lo consiglierei come sostitutivo dell'oppio. 17 Robb Flynn è il re dei poser... 16 wow ma è davvero cattivissimo. alza il dito medio e dice fuck fuck fuck. un vero thrasher 15 metamorfosi in bullet for my valentine al 100%. è spudoratamente copiata a riot il che è tutto dire. mamma che schifo 14 Mi devo ripetere: Rob Flynn e suoi MH, unico vero talento espresso dal metal estermo negli ultimi 24 anni. Ancora una settimana di pazienza e l'ennesima gemma andra' ad incastonarsi nel firmamento della discografia di questi fenomeni. Machine Head rules !! 13 Inizia bene e poi si perde un pò nel banale, però mi sembra meno peggio dei precedenti. Certo che parlare di "meno peggio" non è comunque incoraggiante! Ormai è un pò che sono inchiodati sulle stesse soluzioni, e qui non sono neanche convincenti: purtroppo l'impressione che abbiano partorito una ciofeca è forte. Mi spiace ma questa volta prima di comprarlo ci penserò due o tre (mila?) volte. 12 Mai stato un loro fan e mai lo sarò a quanto posso ascoltare. 11 Rispetto a sta spazzatura St. Anger sembra Master Of Puppets 10 Brutta pure questa..mamma mia ma che cazzo di album hanno fatto? Eppure ci avevo sperato..ma vedo che per ora..butta merda! 9 E per esempio a Roma vogliono pure 40 euro per andarli a vedere, stesso locale i Fates Warning 30 euro. 8 Rispetto ai tre precedenti suona meglio; l'ho ascoltato più di una volta. Rimango ancora perplesso per questa virata ma ripeto, aspetto il disco per valutarli. 7 una fetida deiezione 6 No comment 5 Non male per me, niente di eccezionale o trascinante ma almeno suona Machine Head... W Robb Flynn! 4 Questi sono riusciti nell'impresa di fare peggio del primo singolo, e non era affatto facile 3 Totalmente insignificante. 2 Uno peggio dell'altro. 1 Mmmm carina ma non mi convince...non la riascolterei molto spesso una traccia del genere. Non mi dice nulla