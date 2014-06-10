      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

22/01/18
APOPHYS
Devoratis

22/01/18
ROTHEADS
Sewer Fiends

23/01/18
ENEMYNSIDE
Dead Nation Army

25/01/18
VORACIOUS SCOURGE
Our Demise

26/01/18
MACHINE HEAD
Catharsis

26/01/18
AN EVENING WITH KNIVES
Serrated

26/01/18
LABYRINTH
Return To Live

26/01/18
LIONE-CONTI
Lione-Conti

26/01/18
VICTORIUS
Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus

26/01/18
PORTAL
ION

CONCERTI

20/01/18
BANCO DEL MUTUO SOCCORSO + HAMNESIA + LA STANZA DI IRIS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

20/01/18
FATES WARNING + METHODICA
LEGEND CLUB - MILANO

20/01/18
VEXOVOID + EXPLORER + SHENANIGANS
CASEIFICIO LA ROSA - POVIGLIO (RE)

20/01/18
AMRAAM + A TASTE OF FEAR + TRACTORS
ALVARADO STREET - ROMA

20/01/18
SAIL AWAY + GUESTS
PADIGLIONE 14 - COLLEGNO (TO)

20/01/18
RAW POWER + TRUTH STARTS IN LIES
BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

20/01/18
ALEA JACTA + METHEDRAS + CRUENTATOR
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

21/01/18
FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)

21/01/18
ASTRAL FIRE + STINS
BIRRERIA HB - PISTOIA

23/01/18
ACCEPT + NIGHT DEMON + IN.SI.DIA
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
MYLES KENNEDY: ecco il lyric video di 'Haunted By Design'
20/01/2018 - 00:05 (55 letture)

vox populi
Sabato 20 Gennaio 2018, 0.09.39
1
Bella canzota, sound acustico con reminiscenze ledzep III
ARTICOLI
02/07/2015
Live Report
SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS + RIVAL SONS
Arena Mediolanum Forum, Assago (MI), 26/06/2015
 
ALTRE NOTIZIE
20/01/2018 - 00:05
MYLES KENNEDY: ecco il lyric video di 'Haunted By Design'
08/12/2017 - 17:30
MYLES KENNEDY: diffuso il video di 'Year Of The Tiger'
02/12/2017 - 00:08
MYLES KENNEDY: svelati i dettagli del disco solista
23/11/2017 - 16:29
MYLES KENNEDY: firma per la Napalm Records per la pubblicazione del disco solista
01/06/2015 - 18:42
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): il video del brano 'World On Fire' estratto dal li
29/03/2015 - 17:29
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): a giugno un live DVD
21/01/2015 - 16:31
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): in Italia a giugno per due date
06/01/2015 - 17:20
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): disponibile l'intero show tenutosi a Glasgow
13/06/2014 - 15:14
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): nuovo brano disponibile
10/06/2014 - 16:27
SLASH (FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS): l'artwork del nuovo singolo ed altri dettagli
ULTIME NOTIZIE
20/01/2018 - 00:08
WILL`O`WISP: annunciato il nuovo disco, disponibile il primo singolo
20/01/2018 - 00:07
BLEED FROM WITHIN: ad aprile il nuovo disco, ecco il nuovo singolo
20/01/2018 - 00:02
KAMELOT: svelato il titolo del nuovo disco
20/01/2018 - 00:00
EXTINCTION A.D.: ascolta un altro brano
19/01/2018 - 18:37
THE AMORETTES: ecco i dettagli del nuovo album
19/01/2018 - 18:33
POP EVIL: guarda il video di Colors Bleed
19/01/2018 - 17:35
THUNDER: disponibile un estratto dal nuovo DVD
19/01/2018 - 17:14
ALTERBEAST: nuovo brano ascoltabile in streaming
19/01/2018 - 17:09
EKTOMORF: online il video del nuovo singolo
19/01/2018 - 17:03
L.A. GUNS: a marzo un nuovo live CD/DVD
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     