BLEED FROM WITHIN: ad aprile il nuovo disco, ecco il nuovo singolo

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20/01/18
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20/01/18
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BE MOVIE - SANT'ILARIO D'ENZA (RE)

20/01/18
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COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

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FATES WARNING + METHODICA
ORION - CIAMPINO (RM)

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ACCEPT + NIGHT DEMON + IN.SI.DIA
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20/01/2018 - 00:07 (32 letture)

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21/03/2013
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TESTAMENT + DEW-SCENTED + BLEED FROM WITHIN
Tempo Rock, Gualtieri (RE), 16/03/2013
31/12/2010
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ALL THAT REMAINS + SOILWORK + CALIBAN + BLEED FROM WITHIN + NEAERA
Magazzini Generali, MIlano, 14/12/2010
 
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