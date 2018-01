SODOM: ufficializzata la nuova line-up, torna Frank Blackfire!

22/01/2018 - 11:13 (978 letture)



14 Frank Blackfire di nuovoooooooooooo????? Cazzo non sto più nella pelle! 13 Bentornato Frank! 12 Godo 11 quoto il commento del Lambru. bella notizia 10 Che bestiacce! Con 2 chitarre fa meno fatica anche il cantante e il basso immagino lo tenga un po più pulito. 9 .... comunque mi dispiace per gli ex ma purtroppo tutto nella vita cambia. Avere due chitarristi nei live concert evita di avere il classico 'vuoto' tra il mean riff e il solo con il solo basso di supporto. Diciamo che così non di perde in potenza e dinamica della song. Attendiamo fiduciosi i nuovi prodotti che verranno, nella speranza di avere un'altro agent orange o persecution mania ... . (Imho) Great new.... comunque mi dispiace per gli ex ma purtroppo tutto nella vita cambia. Avere due chitarristi nei live concert evita di avere il classico 'vuoto' tra il mean riff e il solo con il solo basso di supporto. Diciamo che così non di perde in potenza e dinamica della song. Attendiamo fiduciosi i nuovi prodotti che verranno, nella speranza di avere un'altro agent orange o persecution mania .... (Imho) 8 Orgasmo!!! 7 concordo Nikolas , sarà un devasto totale , 6 L'ho sempre detto, nonostante i Sodom siano tra i miei gruppi preferiti, per me nel thrash ci vogliono 2 chitarre, specialmente dal vivo. Con una sola chitarra si perde molto in potenza, parere personale, è chiaro.. 5 Stupenda Nuclear Winter..bella notizia questa! 4 Non so voi ma a me tutti gli ultimi lavori con Bernemann, da m16 in poi, avevano convinto tutti... Mi spiace ma son sicuro che onkel Tom sa quel che fa... 3 Sarà una cazzata eh, ma in formazione a 4 mi fa uno stranissimo effetto! Comunque i nomi ci sono, io aspetto fiducioso! 2 Ero sicuro che Frank sarebbe tornato dopo lo split. 1 chissà cosa verrà fuori