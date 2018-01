JUDAS PRIEST: morto l'ex-batterista Dave Holland

22/01/2018



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 12 ... daccordo ... Maledetto t9 11 Quoto ellius e Lisa, certi atti sono incommentabili. Concordo anche con Rob, parole di buon senso, a patto che, come giustamente scrivi, i fatti privati abbiano una valenza pubblica. Visione, tra l'altro, legata al mondo anglosassone, ma che mi trova totalmente dacccordo. 10 Ennesima brutta notizia per questo inizio anno che si sta dimostrando davvero un ecatombe, Riposi in Pace lui come gli altri 9 Dave Holland, il batterista con la protesi dietro le quinte... 8 Condivido i post sull' infimita' della persona che compie gesti di questo tipo. A livello musicale volevo dire che non mi ha mai entusiasmato, stile troppo piatto, per me il passaggio a S. Travis e' stato fondamentale x i Judas 7 Fare violenza su un minorenne per me non è nemmeno vita privata..è merda e basta. È un reato..la violenza non si fa su nessuno a prescindere se ti piacciono gli uomini o le donne..Comunque io continuerò ad ascoltare i dischi di questo stronzo, se è morto..pazienza, tocca a tutti prima o poi.. 6 Concordo in pieno, mi viene in mente il putiferio che venne fuori quando arrestarono il cantante dei Lostprophets per lo stesso reato. La band rimase per mesi in silenzio assoluto, e dopo un po’ di tempo annunciò lo scioglimento definitivo della band stessa. Si sono trovati un altro cantante e hanno proseguito la carriera con un altro nome... eccome se conta la vita privata 5 Questa notizia in realtà mi fa più che altro fare la seguente considerazione. Si è letto in passato affermazioni da parte di utenti: "Quello che conta è la musica, non la vita privata" - o qualcosa di simile. Ebbene, poi, approfondisci la storia di Dave Holland (che per inciso era stato il batterista dei Trapeze prima di approdare ai JP) e scopri che il primo che ha cancellato tutte le sue parti di batteria per non avere a che fare con un tipo come lui è stato Tony Iommi nell'album The 1996 DEP Sessions al momento della sua pubblicazione nel 2004 (peraltro nella recensione sul sito ne veniva dato atto e non ci avevo mai fatto caso). Ovviamente per quanto mi riguarda non farò l'ipocrita e continuerò ad ascoltare Medusa e Screaming for Vengeance però ricordiamoci che anche per gli stessi musicisti la vita privata conta eccome soprattutto quando interseca quella pubblica 4 Ci sono reati per i quali non riesco ad essere morbido...se associo il suo nome ai Judas mi sento male. 3 @alifac, birretta ? 2 @Elluis... se tu sei stronzo... siamo in 2! 1 Ok, sarò uno stronzo, ma non mi dispiace che sia morto. Gli riconosco il valore artistico avendo avuto la fortuna di suonare su tutti i migliori album dei Judas, da British Steel a Screaming ecc. ma come uomo era un miserabile, condannato a otto anni di carcere per molestie ad un minore, oltretutto con un ritardo mentale; per queste cose non c’è perdono o “privilegi artistici” che tengano. Imho !