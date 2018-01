SLAYER: pronti per il tour d'addio?

22/01/2018 - 16:57 (499 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 26 Temevo questa notizia! Non posso biasimare la decisione (anche se spero in un ripensamento), d'altra parte come non comprenderli ? Spero di essere a uno dei concerti di questo tour per poterli ringraziare di tutto quello che mi / ci hanno regalato in questi 35 anni ... e chissà, magari in mezzo alla cattiveria dei loro brani immortali ci scapperà pure una lacrimuccia, sono un sentimentale... 25 E' giusto che sia così, sono e hanno rappresntato le pagine più belle dell'heavy metal tutto. A questo punto facessero l'ultimo disco con annesso tour di addio e poi secondo me King farà qualche cosa da solista, Araya va in pensione, Gary ha i suoi Exodus e Paul troverà un'altra band con cui suonare...forse chissà ritornerà con i Forbidden. 24 Una notizia che mi fa davvero male ma li comprendo e li do' ragione. Magari sono stanchi, gli anni passano, adesso avranno voglia di stare un po' tranquilli, di fare un'altra vita. Questi è dall'82 che ci picchiano dentro, ne è passata di acqua sotto i ponti..per me fanno la cosa giusta. E li ringrazio per essere stati una delle migliori band di sempre per la professionalità' e la coerenza..davvero immensi. 23 Araya una volta finiti gli Slayer secondo me se ne va in pensione, anche perché effettivamente la sua presenza scenica è davvero statica, probabilmente ha anche una serie di dolori con cui convivere. King in un’altra situazione che non siano gli Slayer non ce lo vedo proprio, ormai è abituato a fare il padrone di casa, non penso che si adatti a fare altro sotto qualcuno, però chissà. Bostaph e Holt invece alla fine sono dei turnisti “fissi” nella band, una volta finiti loro troveranno altro da fare. 22 Con tutto il rispetto per questa band storica che mi ha fatto amare il metal, sarebbe anche ora. ormai i fasti passati non ritornano piu'. 21 Questo @max o è un troll o è drogato. In ogni caso non so come interpretare questo genere di notizie, c'è da dire che abbiamo imparato a fidarci poco di certi annunci fatti dalle band. 20 Il grosso della fatica la fa il batterista, i chitarristi mi sembrano in ottima forma e anche Tom che nonostante assomigli sul palco a Gary rossington ha ancora il ruggito del leone. Anche il calo creativo mi sembra forzato, repentless e' un buon disco, a Jeff non sarebbe dispiaciuto 19 Ovviamente ognuno per gli affari suoi 18 Non vedo altra spiegazione se non Araya stanco anche se poi alla fine é vero che dal punto di vista scenografico Tom dopo l'infortunio alla schiena e' immobile come il duomo. L'altra spiegazione può essere di natura sociale, sono sempre stato un gruppo poco unito e magari hanno voglia di fare altro magari rock sudista... 17 Peccato però grande band 16 Certo che effettivamente King aveva appena parlato di alcuni pezzi pronti per il nuovo album. Possibile quindi che annuncino anche quello? Album+ultimo tour mondiale... 15 Suonare a 60 Anni? Suonano tutt ora perfettamente non credo sia quello il problema... araya ha sempre la solita voce anche se come tutti gli altri componenti non ha più 20 anni... si saranno stancati e stop quello che avevano da dire l hanno detto... grande rispetto ma gli slayer erano hanneman così non è più la stessa cosa 14 @Elluis, .... aaah ok 13 La notizia è riportata anche sui siti di heavy metal statunitensi, dai blogger che seguono da vicino il thrash e c'è anche sul official site degli slayer su instagram. Che poi eseguano un tour d'addio che dura anni, questo è tutto un' altro paio di maniche .... 12 Notizia triste...prima o poi doveva succedere. Nn posso che ringraziare gli slayer per tutto quello che mi han dato. Da sempre il mio gruppo preferito. Divini 11 Penso anche io. Il problema è solo Araya per motivi anagrafici 10 Sì, un tour di addio che durerà 7-8 anni come quello dei Judas e degli Scorpions. 9 La fine è vicina perché difficile suonare quella roba a sessant'anni. Facessero metal classico sarebbe un altro discorso. La dipartita di hannemann non c'entra nulla 8 Guarda il video, fenomeno. 7 bufala !! bufala!! bufala!! che cazzo scrivete !! dioporco achi scrive qs notizie!! se giorni addietro big kerry disse che hanno un tot di song ancora da esibire!!! che xazzo scrivete goiornalisti del cazzoo!! e lettori credenti a cio!! 6 Gary Holt negli Slayer non ce l'ho mai visto bene... 5 @rik bay... Jeff viene sempre omaggiato da loro ad ogni concerto, con un enorme fondale con la scritta ”Hanneman” che imita il logo dell’Heineken. Per Lombardo, io non ci spererei troppo, anzi per come sono finiti i rapporti tra di loro, non ci spererei per niente... 4 LA morte di Hannemann è un macigno impossibile da digerire anche x loro probabilmente...E'già da prima dell'incisione di Repentless che circolavano voci di un possibile addio dopo quel disco.I Priest fanno un genere "suonabile"anche da 70enni,nn ce lo vedo Bostaph a 60 anni a picchiare sui tamburi una Angel of death (e anche Tom ha problemi al collo).Giusto così,sono stati i numeri uno x anni ma ora dopo quasi 40 anni di carriera e senza il compositore principe è giusto smettere (imho ovviamente). 3 mmmh.....la fine è vicina......ULTIMO TOUR MONDIALE......mi sembra lo stesso annuncio che fecero i Priest 2 .... lombardo on drum, please !!! ... e un 'piccolo' ricordo per hanneman ..... purtroppo sembra proprio sia così.... lombardo on drum, please !!! ... e un 'piccolo' ricordo per hanneman 1 Nel video si parla solo di date di un tour nordamericano, quindi ora che vengono in Europa secondo me passeranno dei mesi, però è abbastanza evidente che... la fine è vicina!...