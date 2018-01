SACRED REICH: firmano con la Metal Blade Records per il prossimo disco

24/01/2018 - 18:01 (111 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 9 Czz! Com’ Che nn mi saluta nessuno! Ho sbagliato nick , dovevo chiamarmi MulA, ah ah! 8 Ciao dead again, yes, in Sacred Reich we trust! 7 Ciao rik, lo spero anch'io! Hanno aspettato tanti anni prima di tornare a comporre quindi chissà 6 in sacred reich we trust. ciao Silvia 5 dai ci auguriamo che sia in linea (magari ) con i primi due/tre capitoli, che sono quelli che meglio li rappresenta (imho) .... ciao Silvia ..... evvivadai ci auguriamo che sia in linea (magari) con i primi due/tre capitoli, che sono quelli che meglio li rappresenta (imho) .... ciao Silvia 4 Fantastico, chissà che testi tireranno fuori con la maturità! Non vedo l'ora di sentire in che direzione andrà anche la loro musica 3 Orgasmo! 2 Speriamo bene 1 Ottima notizia meglio tardi che mai