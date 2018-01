ROCK THE CASTLE: annunciata la prima edizione con Carcass, Megadeth, Testament ed altri

25/01/2018 - 15:43 (271 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 19 Il 30 senza ombra di dubbio 18 Silvia fai bene!!Un corncerto imperdibile!!! 17 ! E manca pure un gruppo . Sì sì dire che apprezzo il thrash è un eufemismo, hahaha! Avrei gia’ preso il biglietto se fossi sicura di non avere impegni.... @Mulo, ho pensato la stessa cosa! Esatto, @rik, spettacolareeeee! E manca pure un gruppo. Sì sì dire che apprezzo il thrash è un eufemismo, hahaha!Avrei gia’ preso il biglietto se fossi sicura di non avere impegni.... @Mulo, ho pensato la stessa cosa! 16 , ma la composizione di gruppi del giorno 30 è 'spettacolare' in my opinion ... ci sarebbe da fare un pensierino ... Silvia, non so cosa ne pensi esattamente, so che apprezzi moooolto il thrash, ma la composizione di gruppi del giorno 30 è 'spettacolare' in my opinion ... ci sarebbe da fare un pensierino... 15 Misà che mi cucco il biglietto x il 30.E quando li rivedo tutti insieme questi leggendari gruppi?! 14 *”deve soffocare” nel senso che deve adattarsi ai pezzi 13 !!! E ho visto un live su YouTube dell’anno scorso con Gary in cui sono stati fenomenali, lui ha potuto mostrare tutto il suo stile che secondo me negli Slayer deve soffocare (infatti pensavo che avesse perso lo smalto di un tempo). Anche Zetro è piu’ piacevole secondo me, meno acido e poi vabbe’ Tom Hunting che migliora come il vino @rik, esattooooo!!! E ho visto un live su YouTube dell’anno scorso con Gary in cui sono stati fenomenali, lui ha potuto mostrare tutto il suo stile che secondo me negli Slayer deve soffocare (infatti pensavo che avesse perso lo smalto di un tempo). Anche Zetro è piu’ piacevole secondo me, meno acido e poi vabbe’ Tom Hunting che migliora come il vino 12 A proposito di big 4... 11 Minchia quello del 30 giugno è un bill pazzesco 10 il giorno 30 ... eheh Silvia, ci 'sarebbero' gli exodusil giorno 30 ... eheh 9 Praticamente quasi tutti i miei chitarristi preferiti, da Skolnick a Holt a Loureiro... Mamma mia il 30 giugno un’apoteosi (se sara’ presente anche Gary Holt)!!!Praticamente quasi tutti i miei chitarristi preferiti, da Skolnick a Holt a Loureiro... 8 ... questa volta sono riusciti a raggrupare le band senza fare un 'minestrone' di generi, almeno per il giorno 30 (imho) ..... dubbi? ... il 30 senza neanche a pensarci... questa volta sono riusciti a raggrupare le band senza fare un 'minestrone' di generi, almeno per il giorno 30(imho) 7 Ma che c’è ‘sto anno? 😂 6 @dany71 magari ma 100erotti euro sono troppi, a quel punto andavo a vedere i Metallica o i Maiden 5 @dany71 magari ma 100erotti euro sono troppi, a quel punto andavo a vedere i Metallica o i Maiden 4 Penso sia un evento da non perdere, il venerdì spettacolare specie in quella location che è pazzesca. 3 Caro MegaDave ti voglio propio vedere suonare dopo i Testament. Auguri. 2 Tutti e due? 1 Libidine! Ora il difficile é scegliere tra il venerdì o il sabato