MACHINE HEAD: diffuso il lyric video di 'Volatile'

25/01/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 31 Fin' ora non mi dispiacciono i singoli, di cui questo è il migliore insieme alla title-track. Però, basta parlare di storia o non storia. Vedermi nominare gruppi come At the gates, emperor, satirycon e via discorrendo su una news dei Machine Head è alquanto inappropriato, considerando la diversità di stile e di sound alla base di ciascuno di essi. E' chiaro che questi abbiano influenzato molti gruppi a venire, non diciamo che l'acqua è bagnata per favore. I Machine Head hanno cavalcato l'onda del groove thrash dei Pantera nei primi due e del Nu-metal nel terzo e nel quarto, per poi cambiare nuovamente veste stilistica e apportando sempre nuovi elementi all' interno del loro song-writing. Ora c'è chi li considera dei geni e chi un gruppo sopravvalutato o una promessa non mantenuta. I gusti son gusti, però io non scomoderei dei gruppi influenti di una decade passata sotto una notizia di un singolo, solo per dire che X è meglio di Y e cosi via. Su dai! Volemose bene e giudichiamo il disco per quello che è senza appiopparci backgrounds che non gli riguardano. 30 Non hai capito un acca del discorso, pazienza. A risentirci 29 Dai non prendertela...questi Machine Head dividono un po'..è normale, te lo dice una che è fans di quello stronzo di Varg! Figurati un po'... 28 Vedi Lisa a chi mi riferivo?? Vedi qui sotto quanti sono e se dici loro la verita' saltano su come delle cavallette ( a proposito Unto the Locust altro album pazzesco). Solo 2 cose: per il 'prof.' Suarez = lo sa anche il mio pastore tedesco non esiste un genere extreme metal. Era solo per definire un tipo di metal ESTREMO tipo Thrash/Death/Black Per Silvia = da te lo scivolone su Katy Perry non me aspettavo proprio. Questa e' una metal fanzine e di quello si parla. Allora mio cugino che si autoprodotto un cd da polistrumentista, ha stampato 10 copie e non e' riuscito a venderne una neanche ai suoi parenti,me compreso ,cos'e ? un genio incompreso, il nuovo Devin Townsend?? Ora vi lascio ma sono convinto che ci risentiremo da Sabato in poi,,,a presto quindi! 27 D'accordo con Silvia post 18. Lethalzorker..io i Machine Head non li definerei proprio estremi, nel senso più duro del termine. Io per estremo intendo band death, brutal, grind, black..Certo ai tempi migliori non erano dei rammolliti, picchiavano dentro..me lo ricordo bene! Forse mi sbaglio, ma dal 94 ( anno di Burn my eyes) fino ad ora..in ambito estremo di band e di ottimi dischi ce n'è a perdere il conto! 26 @lethalzorker. Scrivo perché, essendo uno di quelli che ha ironizzato sulle ultime cose che i MH ci hanno fatto ascoltare (facendo paragoni con cantanti pop beceri italiani), a questo punto mi sento tirato in ballo. Innanzitutto stiamo parlando di ironia e al massimo di qualche battuta un po' pesante (che magari il buon Flynn si è andato a cercare con atteggiamenti poco simpatici) fatta per riderci su, ma lungi da me avercela a priori con questa band: in passato hanno fatto gran belle cose. Ma resta un dato di fatto: su 5 pezzi ascoltati, questo è l'unico decente (e non più di questo); gli altri pezzi fanno schifo e anche parecchio al 99% di quelli che hanno scritto qui su Metallized. Capisco che per te questo è uno dei migliori gruppi del mondo, ma per quanto mi riguarda se Catharsis ci sono 3 pezzi come questo e gli altri 10 come Bastards, beh allora quest'album meriterà le mie battute e il mio sarcasmo, perché sarà una bella porcata, e da musicisti di tale calibro questa è una cosa indegna, non posso accettarlo. Cercherò di farlo in modo da non offendere. Un abbraccio da un bimbominchia di 41 anni di cui 33 vissuti a tutto metal. 25 Ahahaha maestosità machine head? Ahahahahahahha! Che simpatico fanboy di merda 24 Giuro quando ho letto "la maestosità dei machine head"ho riso x 5 minuti di fila!!!! Basta il riff di Blinded by fear x spazzare via sta band vergognosa.Maestosità do cosa che i loro dischi farebbero addormentare anche un esercito di pippati?! 23 anche ad ascoltarlo all' incontrario mi ha fatto cagare lo stesso...... poi ognuno la puo' pensare come vuole c'e' a chi puo' piacere e chi no..... de gustibus. a buon intenditor a qualcuno gli brucia il culo. 22 @AkiraFudo, bella per il nome, Devilman sempre nel cuore 21 @lethalzorker in un certo senso ammiro la sicurezza con la quale sbandieri presunte certezze che in realtà sono solo gusti personali, validi come quelli di tutti gli altri... ad esempio per me, escludendo i big 4, la produzione degli ultimi 20 anni di band come Kreator, Testament e Overkill disintegra qualsiasi cosa prodotta dai MH nello stesso arco temporale sotto tutti i punti di vista... forse i MH vincono nella "varietà", ammesso che possa essere un parametro di valutazione serio... in effetti hanno provato a suonare di tutto, credo manchi la polka e il liscio romagnolo... ma sono sicuro che nel prossimo capolavoro colmeranno queste lacune. 20 ma ahaahahah fai sul serio? 19 Ma poi dopo il 2000 tutta la ripresa della vera scena Thrash? Solo nel 2001 M - 16, Violent Revolution, The Antichrist, God Hates Us All. E secondo me negli ultimi anni è ancora migliorata. Testament, Overkill Exodus ecc... stanno tutti in ottima forma 18 @lethalzorker, la storia non si basa sulle vendite altrimenti dovremmo dire che Katy Perry ha fatto storia ma non ha rivoluzionato niente, ha fatto pezzi che sono piaciuti. 17 Emperor e Satyricon?? ma dai davvero?? presenza media ai loro corcerti 200 persone e se sommi le 2 discografie hanno venduto meno di 'The Blackening'. Questi sono gruppi rispettabili, di nicchia, di culto, niente a che vedere con la maestosita' dei Machine Head !! 16 innanzitutto ci terrei a dire che non è mai esistito come genere l'extreme metal, i Machine Head fanno (pardon, facevano) sostanzialmente un tipo di thrash metal moderno e in mezzo ad alcune porcate hanno fatto ottimi lavori. Dire che dopo il 95 nessun gruppo possa tener loro testa è un esagerazione bella e buona, già solamente l'anno dopo i Sepultura pubblicano Roots e i Pantera the great southern...due album che da soli spazzano via l'intera discografia dei machine head ergo.. 15 I Dark Tranquillity e gli In Flames hanno creato un genere e influenzato tantissimi altri gruppi. Concordo con Deathland, allora includiamo anche gli Slipknot. I Machine Head in cosa hanno influenzato il metal? Io credo che abbiano avuto successo ma non hanno fatto la storia come invece è stato x Emperor e Satyricon come dice Mulo (parliamo del post 1995) 14 Si Mulo...a loro modo erano estremi e se vi spogliate dell'armatura del metallaro 'duro e puro' e li riascoltate con mente serena e non prevenuta scoprirete che sono due buoni album, non capolavori ma molto sopra la media. Comunque avevo ragione..non mi hai risposto ))))) Slipknot?? ma per favore ci sono 3 categorie di differenza....a favore dei MH naturalmente 13 Gli Emperor hanno lasciato un segno indelebile,I Satyricon fino a Rebel extravaganza idem...devo continuare?! 12 Se per Metal estremo si parla di MH allora lo sono anche gli Slipknot, e non lo sono nessuno dei due 11 lethalzorker x metal estremo intendi anche the burning red e supercharger? 10 Mulo...facci partecipi, dicci quali sono i gruppi degni di nota, che hanno lasciato un marchio indelebile in campo extreme metal negli ultimi 20 anni- I forum sono fatti per questo...ma temo che non mi risponderai, perche' tolti i mostri sacri pre 1995, niente e nessuno puo tenere testa ai Machine Head in qualita' e varieta' dei lorro album !! Sorry ! 9 Lisa la penso come te. @lethalzorker, i Machine Head sono un gruppo molto importante ma secondo me non hanno fatto la storia. Le critiche sugli altri pezzi erano rivolti ai brani e gli sfotto' a Flynn originano dai suoi comportamenti scorretti o critiche verso tutti. Gli insulti invece non mi piacciono mai, su questo sono d'accordo con te 8 Finalmente un brano stilisticamente più vicino a quanto fatto nei precedenti dischi. A me non dispiace, anche se è l'unico che salvo rispetto i singoli pubblicati 7 Lethalzorker..puoi aver ragione a sfogarti perché se un fans..però sei partito troppo in quarta!! Non trovi? Comunque va bene così.. e poi a me i vecchi Machine Head piacevano tanto.. 6 Il putiferio non dovrebbe esistere, perché ognuno è libero di dire ciò che pensa..ci vuole l'intelligenza di accettare anche pareri contrari ai propri. Brano non poi così male..Kaleidoscope era imbarazzante dai.. 5 A me fa cagare come tutte le altre.Fatto la storia di un bel niente!non basta un bel disco (burn my eyes)x fare la storia.LA storia del metal estremo negli anni '90/2000 l'hanno fatta altri (non scrivo nomi xchè dovreste saperli) 4 Lisa, il mio sfogo non era certo diretto a te...leggo i tuoi post volentieri perche' sei competente e in materia e pacata nei tuoi commenti. A me danno fastidio sti ragazzini che pensando di essere spiritosi (ho letto di paragoni con jovanotti e moda, questi non sono neanche chi cazzo sono...) infangano un gruppo che puo' piacere o meno, ma ha fatto la storia del metal estremo degli ultimi 24 anni...e non meritano certo tutti gli insulti rivolti a loro. Vedrai che dopo aver ascoltato l album completo in molti si ricrederanno...Ciao! 3 Comunque pezzo indifferente e testo pieno di cliche’ x me. Mio gusto personale. Inoltre noto sempre piu’ una voglia di imitare Corey Taylor ma con ben altri risultati. X me, ovvio. @Lisa mi hai preceduto perche’ volevo dire la stessa cosa. Ogni volta che si parla di questa band si scatena il putiferio. Accettare i pareri altrui no?Comunque pezzo indifferente e testo pieno di cliche’ x me. Mio gusto personale. Inoltre noto sempre piu’ una voglia di imitare Corey Taylor ma con ben altri risultati. X me, ovvio. 2 Cosa c'entra checche e bimbiminchia? Ora dobbiamo dire per forza che un brano è bello quando invece fa cacare, dobbiamo tutti pensarla come te? Roba da ride...Brano migliore delle cacate che hanno rilasciato nei giorni scorsi..sei contento? 1 beh...???tutti zitti stasera?? dove sono i bimbiminkia e le checche represse che hanno tirato addosso a questa band quintali di merda melle ultime settimane??? Da domani tutti i metallari seri godranno di questo album grandioso!! Machine Head numeri 1 Rob l'11 Aprile saro' a Bologna a pogare a bestia per te !!!!