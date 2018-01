DIMMU BORGIR: svelati titolo, copertina e release date del nuovo disco

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 La copertina mi piace spero nel resto....il 4 maggio? Almeno ho tempo per racimola' qualche soldo... 4 Finalmente. Ora, come gia detto, se non tirano fuori un lavoro ALMENO al livello di in sorte è fallimento totale 3 Copertina ovviamente insulsa, avessero ripreso almeno il logo originale... considerate le ciofeche prodotte da Entrhone in poi le aspettative sono pari a zero 2 Speriamo! Di tempo ne hanno avuto a sufficienza. 1 speriamo bene, la copertina non è niente male