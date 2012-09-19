SABATON: disponibile il video di The Last Stand

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Giovedì 25 Gennaio 2018, 18.51.42
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Non capisco la moda di fare video ad anni di distanza di un disco.
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