DARKNESS: firmano per la Massacre Records

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Dinosaur Warfare - Legend Of The Power Saurus

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ANGELO AZZURRO - GENOVA

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26/01/2018 - 07:13 (20 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
14/05/2014
Live Report
NECROMASS + GURU OF DARKNESS + PESTEM
Barbara Disco Lab, Catania (CT), 09/05/2014
08/11/2013
Live Report
THE DARKNESS + RHYME
Orion Live Club, Ciampino (RM), 02/11/2013
30/11/2011
Live Report
BUNKER 66 + GURU OF DARKNESS + CO2
Insomnia, Scordia (CT), 25/11/2011
 
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