      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

28/01/18
STEVE HACKETT
Wuthering Nights: Live In Birmingham

01/02/18
ASTRAKHAN
Without New Growth Process is Bloodshed

02/02/18
MALET GRACE
Humanocide

02/02/18
KANTICA
Reborn in Aesthetics

02/02/18
TREVOR AND THE WOLVES
Road To Nowhere

02/02/18
GENOCIDE PACT
Order Of Torment

02/02/18
STORMO
Ere

02/02/18
THERION
Beloved Antichrist

02/02/18
TURBONEGRO
RockNRoll Machine

02/02/18
LONG DISTANCE CALLING
Boundless

CONCERTI

27/01/18
COMEBACK KID
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)

27/01/18
ELVENKING
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)

27/01/18
DARK QUARTERER + IL SEGNO DEL COMANDO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)

27/01/18
HIEROPHANT
OBSCENE - MODENA

27/01/18
DAMNATION GALLERY + OVERWHELM
ANGELO AZZURRO - GENOVA

27/01/18
HEAVENFALL + CHRONOSFEAR
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)

27/01/18
LUCKY BASTARDZ
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)

27/01/18
HIGHLORD + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)

27/01/18
ARCANA OPERA
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA

27/01/18
DEATHLESS LEGACY + GUESTS
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)
W.A.S.P.: ecco il video di 'Chainsaw Charlie'
27/01/2018 - 07:30 (47 letture)

Franco73
Sabato 27 Gennaio 2018, 7.47.07
1
THE CRIMSON IDOL grande disco
RECENSIONI
72
s.v.
50
78
77
95
89
70
96
94
ARTICOLI
10/11/2015
Live Report
W.A.S.P. + LUCKY BASTARDZ
Il Deposito, Pordenone (PN) , 05/11/2015
25/11/2012
Live Report
W.A.S.P.
30 Years of Thunder – Estragon (Bologna), 21/11/2012
06/11/2010
Live Report
W.A.S.P.
Live Club, Trezzo Sull'Adda, 01/11/2010
06/11/2006
Live Report
W.A.S.P. + FATAL SMILE
La data a Roma
01/01/2007
Live Report
W.A.S.P.
Lo show di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
27/01/2018 - 07:30
W.A.S.P.: ecco il video di 'Chainsaw Charlie'
17/11/2017 - 18:42
W.A.S.P.: pubblicheranno il ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol) a febbraio
23/08/2017 - 19:15
W.A.S.P.: presentato il nuovo batterista per il tour
24/02/2017 - 21:49
W.A.S.P.: due date in Italia a novembre per i venticinque anni di 'The Crimson Idol'
24/01/2017 - 11:00
W.A.S.P.: ri-registreranno 'The Crimson Idol'
26/10/2015 - 10:05
LUCKY BASTARDZ: di spalla ai W.A.S.P. nelle prossime date europee
01/09/2015 - 18:30
W.A.S.P.: online il lyric video del brano 'Scream'
14/08/2015 - 20:07
W.A.S.P.: nuovo brano ascoltabile in streaming
20/07/2015 - 18:45
W.A.S.P.: annunciato il nuovo batterista Patrick Johansson
14/07/2015 - 18:25
W.A.S.P.: i dettagli completi del nuovo album 'Golgotha'
ULTIME NOTIZIE
27/01/2018 - 07:32
PESTILENCE: tutto il nuovo disco ascoltabile in streaming
27/01/2018 - 07:29
ELDRITCH: a marzo il nuovo disco, ecco i dettagli
27/01/2018 - 07:26
SUICIDAL TENDENCIES: ascolta un brano dal nuovo EP
27/01/2018 - 07:24
CAST THE STONE: firmano per la Agonia Records
26/01/2018 - 21:29
METHEDRAS: torna in formazione lo storico cantante, pronti per un nuovo album
26/01/2018 - 20:09
JINJER: online un nuovo live video
26/01/2018 - 20:02
THE CHARME THE FURY: guarda il video di ''Songs of Obscenity''
26/01/2018 - 20:01
THE SWORD: svelati i dettagli del nuovo album
26/01/2018 - 19:57
MONSTER MAGNET: disponibile la titletrack del nuovo album
26/01/2018 - 19:54
IMPERIAL AGE: disponibile il lyric video di ''The legacy of atlantis''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     