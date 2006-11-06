W.A.S.P.: ecco il video di 'Chainsaw Charlie'

28/01/18
STEVE HACKETT
Wuthering Nights: Live In Birmingham
01/02/18
ASTRAKHAN
Without New Growth Process is Bloodshed
02/02/18
MALET GRACE
Humanocide
02/02/18
KANTICA
Reborn in Aesthetics
02/02/18
TREVOR AND THE WOLVES
Road To Nowhere
02/02/18
GENOCIDE PACT
Order Of Torment
02/02/18
STORMO
Ere
02/02/18
THERION
Beloved Antichrist
02/02/18
TURBONEGRO
RockNRoll Machine
02/02/18
LONG DISTANCE CALLING
Boundless
27/01/18
COMEBACK KID
ROCK PLANET - PINARELLA DI CERVIA (RA)
27/01/18
ELVENKING
ROCK TOWN - CORDENONS (PN)
27/01/18
DARK QUARTERER + IL SEGNO DEL COMANDO
CENTRALE ROCK PUB - ERBA (CO)
27/01/18
HIEROPHANT
OBSCENE - MODENA
27/01/18
DAMNATION GALLERY + OVERWHELM
ANGELO AZZURRO - GENOVA
27/01/18
HEAVENFALL + CHRONOSFEAR
THE ONE - CASSANO D'ADDA (MI)
27/01/18
LUCKY BASTARDZ
MEPHISTO ROCK CAFE - LU MONFERRATO (AL)
27/01/18
HIGHLORD + GUESTS
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
27/01/18
ARCANA OPERA
GRIND HOUSE CLUB - PADOVA
27/01/18
DEATHLESS LEGACY + GUESTS
WAVE CLUB - MISANO ADRIATICO (RN)