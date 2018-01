THERION: online il video di 'Theme Of Antichrist'

29/01/2018 - 12:53 (242 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 6 del video non mi interessa molto per˛ questo brano non Ŕ male. non lo trovo orrendo 5 non sono un fan del genere, per˛ da quello che ho capito sarÓ un concept piuttosto lungo, addiritture 3 cd con tanto di libretto da 48 pagine, mi riesce difficile bocciare una singola track non sapendo il contesta dal quale Ŕ stata estrapolata. detto questo il brano non Ŕ malvagio, il video invece Ŕ scolastico, ma di uno scolastico anni 90 4 Il brano non Ŕ male anche se intermezzo recitato mi lascia decisamente perplesso. Piuttosto Ŕ imbarazzante il video. Una grafica degna di un Commodore 64 3 Pacchiano Ŕ un complimento per sta roba. Involuzione terribile 2 Meglio delle due precedenti. 1 cosa ho appena visto?! E' uno scherzo???