Per me, oggi come oggi, con i Rival Sons sono i migliori in circolazione. E attendo di leggere, se capiterà, qualcosa sui Greta Van Fleet: derivativissimi, per carità, ma il loro cd mi ha lasciato basito (e fatto capire una volta di più perché non sopporto i Wolfmother: se suoni un certo di (hard) rock e poi mancano gli assoli alle mie orecchie non sei credibile)