METALLIZED: aperto il bando per i nuovi redattori!

01/02/2018 - 10:37 (715 letture)



Discutine con noi sul FORUM Metallized 39 Se lo chiedete stile Full Metal Jacket vi risponderanno in pochi... Scherzo ovviamente, tanti auguri ai futuri nuovi redattori. 38 Grazie mille 37 @Simo Considerato che, oltre a gestire Metallized, siamo tutte persone impegnate con un altro lavoro/studio full time, direi che è ragionevole aspettarsi una risposta entro alcuni giorni o durante il fine settimana successivo all'invio della mail 36 Entro quanto tempo rispondete in media? Tutto chiaroEntro quanto tempo rispondete in media? 35 @Giaxomo Se ti candidassi per l'area doom/stoner (che si occupa anche di sludge, post metal e ibridi), lavoreresti larga parte del tempo solo su quei generi. In occasioni particolari, ad esempio all'interno della rubrica rispolverati, potresti scrivere anche di altri generi della redazione C e, più raramente, di altre redazioni. Questa scelta è legata al fatto che preferiamo avere redattori ferrati e competenti su un numero limitato di generi, che contributors che scrivano un po' di tutto, ma male e senza l'occhio critico e specialistico necessario. Ad ogni modo, e questo vale per tutti, potete sempre scrivere una mail al CR di riferimento per chiedere informazioni ulteriori, prima di candidarvi! 34 Sarebbe davvero un'esperienza interessante, se avessi più tempo ed abilità di districarmi tra gli impegni. Chissà, magari in futuro. In bocca al lupo a tutte le nuove "reclute"! 33 Avessi più tempo mannaggia. 32 @TheSkull: no, mai avuto quest’idea, non ne avrei neanche il tempo materiale di scrivere “su tutto”, volevo solo capire meglio i meccanismi delle singole redazioni prima di candidarmi. Tutto qua. Cerco accompagnatori per gli Eyehategod a Bologna il 9 (?) maggio. 31 @ lizard : grazie cmq del chiarimento 30 see ya capisco, scusa, accetta però l'appunto "vuoi fare tutto tu?" e poi sparisco in una nube di zolfo... perchè scherzosamente c'era scritto quello, se il "kidding time" è finito va anche benesee ya 29 Giaxomo gli Immolation li ho visti a Prato a settembre...devastanti! 28 @TheSkull: oh, hai rotto sinceramente. Ho fatto una domanda in croce, se mi candido per una posizione e sono costretto a scrivere solo di quello, beh, ma anche no. 27 questo è un piccolo renzi col chiodo... vi trasforma in Giaxomized.it ah ah ah ah ah 26 LEGATELOOOOOOOO! 25 @Lizard: quindi se mi candido per la "posizione vacante" doom/stoner, di conseguenza posso scrivere anche di album black, viking/folk e gothic/symphonic? 24 Giacomo e TheSkull: i generi per o quali stiamo cercando nuovo collaboratori sono naturalmente quelli che attualmente risultano "scoperti". Date pure uno sguardo alla pagina Staff e vedrete più o meno l'elenco dei generi da noi trattati e soprattutto quale redazione li copre e con quali specializzazioni. Grazie delle domande! 23 Scusatemi...non c'entra un cavolo... apprezzo l'iniziativa (è bellissimo sapere di avere a che fare con un sito così aperto e democratico), vi fa onore...ai futuri redattori: fate la recensione del "World Wide live" degli Scorpions! Vi seguo da poco e ci sono tonnellate di recensioni...ma un disco così non può mancare! Forza ragazzi e buona "selezione"! 22 @lisablack: figurati. Vai a vedere gli Immolation a Bologna? Penso sia un concertone. 21 Grazie The Skull e Giaxomo..un'abbraccione, dai preferisco leggere le recensioni degli altri..in compenso ho una carrellata di CD che grazie a questo sito, ho scoperto e ordinato..roba da resta' al verde! 20 @Lisablack: sono d'accordo con il buon vecchio Skull. I lidi estremi del nostro genere preferito ti appartengono di diritto. Discorso chiuso. Mi levo solo il cappello davanti a tanta competenza 😉 19 @TheSkull: hai mai sentito la versione di Albini di In Utero? Devin Townsend ha annunciato una pausa da quello che so... 18 @ Giax : niente frecciatine, ho solo detto cosa MI passa per la testa prima di schiacciare il tasto "play". Io vorrei fare una partita a briscola con Devin Townsend, 2 contro 2, io e lui. 17 @lisablack : se non hai tempo capisco, eccome, ma non pensare di non avere i numeri per essere la tenutaria del filone oscuro, che nei commenti ti appartiene di diritto. A me non piace molto ma i tuoi consigli in materia li terrei in considerazione, magari sapresti darmi chiavi di lettura che mi sono sfuggite. Se pensi magari di non essere all'altezza nello scrivere... beh, non mancherebbero gli aiuti, la scrittura si affina ed eventualmente si impara... la competenza in materia, la conoscenza, quella non si improvvisa. Io ho capito chi sei e ti stimo 16 @TheSkull: la tua è una domanda interessante che meriterebbe un confronto "face to face", piuttosto che una risposta monca qui. Non so se la tua domanda fosse una frecciata nei miei confronti perché sai che sono un fan (e cultore) di certe sonorità "rétro" (dispiace vedere che i Messa (di Cittadella) qui dentro non sono proprio menzionati dopo tutti i vari responsi positivi ricevuti da diverse testate). Do per scontato che un ascoltatore (e un cultore) di questo sottogenere DEBBA assolutamente, tassativamente conoscere le (proprie) origini, le radici di questo piccolo cosmo musicale. Sono per la spontaneità dell'arte, di un'arte poco cervellotica, di un'arte "naive", ecco perché se potessi scegliere una persona a caso con cui bere un caffè, sceglierei senza pensarci due volte Steve Albini. Il suo pensiero è il mio pensiero. 15 @Giaxomo : ri-ascolto volentieri tanta roba vecchia, ma non (solo) perchè sono legato a quei suoni e quei dischi in quanto parte della mia gioventù, una grossa parte. Ho intrapreso, come molti altri, un percorso a ritroso per cui, nato nel 76, dopo essermi fatto le ossa da bimbo ed aver scoperto il metal da adolescente, ho deciso di ascoltare per bene i sabbath, piuttosto che i trivium. Per fare un esempio. Ho preferito spaziare di genere in genere, avevo fame, piuttosto che rimpinzarmi di una cosa soltanto, per quanto buona. La vita di Jimi mi ha folgorato prima ancora della sua musica, è magia pura, leggenda, è la storia del filo d'erba che sfonda l'asfalto... ad oggi, dimmi la tua, che senso ha fare gli espertoni di stoner del nuovo millennio se ignori la scintilla che ha dato fuoco a tutto? Occorre condersi il tempo di capire e godere la musica, altrimenti la stai solo "consumando". Ma voglio troppo bene a certi aspetti del "messaggio musicale" per ridurre, anche solo a parole, tutto ad un fatto di "mercato", "consumo", "prodotto". Ecco perchè odio le etichette, servono solo a far capire il prodotto, la musica, l'arte, l'emozione... trascendono tutta questa merda 14 L'ultima emoticon non so' come sia uscita....... 13 Peccato che non ho tempo, voglia e non sappia scrivere altrimenti mi candidavo per l'area Hard Rock (😁 12 @TheSkull: a dire il vero conosco gente che riesce a superare (di gran lunga) persino il sottoscritto, ovvero che ascolta qualcosa come 150 album all'anno. Ma io mi chiedo: cosa ti rimane in testa e cosa a livello puramente emotivo? Se si dividono i giorni dell'anno per il numero di album ascoltati esce che questo mio amico si è ascoltato un album degli Orphaned Land (per prendere un nome a caso) qualcosa come 3 volte scarse, no? Io dopo 3 ascolti manco ricordo un ritornello (per usare un'iperbole) o un assolo, figuriamoci comprendere e memorizzare un album così profondo e vasto. 11 No, io non mi candido, non sono all'altezza..e poi darei i voti sopra il 90 solo al black e al death..eheheh 10 Tu mi ricordi me 20 anni fa, non potrei mai starti dietro a "quantità" perchè quella fame primordiale di tutto me la sono già tolta. Complice la dentiera, un disco ad oggi lo mastico piano e tendo a selezionare parecchio @Giaxomo: skull, come ogni vecchio bacucco, accetta consigli da tutti ma non prende ordini da nessunoTu mi ricordi me 20 anni fa, non potrei mai starti dietro a "quantità" perchè quella fame primordiale di tutto me la sono già tolta. Complice la dentiera, un disco ad oggi lo mastico piano e tendo a selezionare parecchio 9 @TheSkull: va' ad ascoltarti l'ultimo dei Tribulation 😉 8 @Giax non sono scemi, non ti prenderanno ah ah ah ah ah ah ah ah 7 @TheSkull: tranquillo, sarò più oggettivo e razionale, meno sproloqui e più qualità del e nel “contenuto testuale”. Non mi pare di aver mai avuto pareri discorsi con i tuoi, COMUNQUE. 😉 6 Io l'ho tentata, speriamo 5 Basta cazzate dai, volevo chiedere una cosa alla reda. Premesso che mi manca il tempo per fare qualunque cosa e dormo tre ore a notte, leggevo le catgorie e mi domandavo in quale di queste potremmo inserire recensioni comparse di recente tipo flogging molly, rancid et similia. So bene che un metallaro puro sta roba non la vede di buon occhio, so altrettanto bene che chi ama la potenza e la velocità ed ha un minimo di apertura mentale non disdegna il punk/core e potrebbe benissimo innamorarsi di band come i Pennywise o gli Ignite così come dovrebbe perlomeno a grandi linee conoscere i Bad Religion per importanza storica... non esiste quella categoria oppure non è "scoperta"? A prescindere, personalmente apprezzo le recenti aperture verso generi meno rispondenti all'ortodossia metallara, è altro "fieno" in cascina. Anche a piccole dosi, pian pianino, va benissimo, spero di non essere l'unico ad apprezzare. Buon lavoro a tutti voi! 4 ma a parte le battute l'idea di leggere i tuoi scritti anche al di sopra della riga dei commenti mi mette i brividi... ah ah ah ah ah PS. hai una birra da pagare nella news sugli orange goblin, forse Piuttosto te lo trovo ioma a parte le battute l'idea di leggere i tuoi scritti anche al di sopra della riga dei commenti mi mette i brividi... ah ah ah ah ah PS. hai una birra da pagare nella news sugli orange goblin, forse 3 @The Skull: Ti ci affezioni dopo un po’, ma provvederò 😉 2 Vedi solo di trovarti un nick decente ed anonimo altrimenti cambio sito 1 Non mi è chiara una cosa: se mi candido per un’area “x”, sono “costretto” a scrivere solo per quell’area, precludendomi automaticamente tutti gli altri generi?