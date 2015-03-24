TREMONTI: firma con la Napalm Records

02/02/18
GENOCIDE PACT
Order Of Torment
02/02/18
STORMO
Ere
02/02/18
TREVOR AND THE WOLVES
Road To Nowhere
02/02/18
KANTICA
Reborn in Aesthetics
02/02/18
W.A.S.P.
ReIdolized (The Soundtrack To The Crimson Idol)
02/02/18
TURBONEGRO
RockNRoll Machine
02/02/18
LONG DISTANCE CALLING
Boundless
02/02/18
SAXON
Thunderbolt
02/02/18
MALET GRACE
Humanocide
08/02/18
LUCKY BASTARDZ
Be the One
02/02/18
HED P.E.
CIRCOLO SVOLTA - MILANO
02/02/18
ROCKING HEELS NIGHT
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO
02/02/18
PROFANAL + NECROCOMMAND + COEXISTENCE
EXENZIA - PRATO
02/02/18
ENDEZZMA + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
02/02/18
DOOGIE WHITE + GUESTS
LET IT BEER - ROMA
02/02/18
MALEVOLENT MONKEY FESTIVAL
GASOLINE ROAD BAR - TRENTO
03/02/18
PROG IN ROMA
TRAFFIC CLUB - ROMA
03/02/18
BAFFODORO + UMBRA NOCTIS + AVOID THE LIGHTS + GUEST
VECCHIA SCUOLA PUB - PALAZZOLO (BS)
03/02/18
SPEED KILLS + 4-DIMENSIONAL RAGE + GUESTS
CIRCOLO AZIENDALE BREDA - PISTOIA
03/02/18
BITTERPILL MUSIC FESTIVAL
LEGEND CLUB - MILANO