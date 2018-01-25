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03/02/18
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03/02/18
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03/02/18
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08/02/18
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09/02/18
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09/02/18
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10/02/18
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PALA ALPITOUR - TORINO

10/02/18
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CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
ARMORED DAWN: ecco il video di 'Sail Away'
03/02/2018 - 01:17 (38 letture)

gianmarco
Sabato 3 Febbraio 2018, 9.36.06
1
come sempre il Brasile in fatto d Metal non delude mai . Bravi .
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