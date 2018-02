LILYUM: si sciolgono

Ricordo che li conobbi proprio grazie a metallized svariati anni fa ormai...mi pare fosse con la rece di Nothing is mine, album ostico e claustrofobico..molto interessante dietro un apparente semplicità. Dispiace la facciano finita, ma penso sia giusto così anche alla luce di quanto scritto. Un altra band che finirà dimenticata tra le sabbie del tempo. Nel frattempo per curiosità recupererò il loro ultimo testamento.