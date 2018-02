SKID ROW: il 20 maggio a Roma

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 12 X Mulo. Son dei testoni. Non so perché abbiano chiuso così definitivamente con Bach.. 11 Che grande band, quanti bei ricordi..quasi da piangere.. 10 Visti nel lontanissimo 1989 a Milano di supporto ai Motley Crue...freschi di debutto, con una breve setlist ma mi colpirono immediatamente. Purtroppo è andata come è andata...senza il carismatico leader sono diventata una band come tante altre...e ripeto PURTROPPO! 9 Radamanthis hai ragione,strano che non ci abbiano ancora pensato 8 Considerando che Sebastian Bach è un grande amico di Axl Rose sarebbero una perfetta band di apertura ai Guns gli Skid...e verrebbe fuori una serata hard rock immensa!!!! 7 Quello che mi stupisce di questa band è che ormai sono andati avanti per 20 anni senza la "faccia" e chiaramente la voce di questa band, mi chiedo come abbiano fatto, eppure sono ancora qua. Non oso pensare a chissà quali tour mastodontici assieme a gruppi dinosauri dell'hard rock potrebbero venire fuori. 6 @AL sì, ci sono altre date, ma ci sono stati dei cambiamenti organizzativi che riguardano alcune di queste, quindi prima di dare altre news aspettiamo la diffusione della locandina ufficiale 5 No Bach no party! Solinger già era meglio di ZP e Harnell. Ormai mancano solo loro alla reunion! 4 IMHO ZP alla voce c'entra veramente poco..., almeno a vdere dal tubo. 3 @AL non ti sbagli, c'è una data al Druso di Ranica (BG) e un'altra in provincia di Padova, sempre in quei giorni. Tra l'altro credo che di supporto ci siano i Great White: io andrei quasi più per loro che per gli Skid Row. 2 ZP Theart ..... meglio una fucilata nelle parti intime francamente. 1 ma non ci sono altre date in italia? una è anche dalle mie parti, in provincia di Bergamo. spero non abbiano cancellato