VOIDHANGER: online un altro brano

08/02/18
LUCKY BASTARDZ
Be the One
09/02/18
CORAM LETHE
In Absence
09/02/18
THERION
Beloved Antichrist
09/02/18
TONY TEARS
Demons Crawl At Your Side
09/02/18
GRIMNER
Vanadrottning
09/02/18
KING WITCH
Under the Mountain
09/02/18
VOODOO CIRCLE
Raised On Rock
09/02/18
HARMS WAY
Posthuman
09/02/18
FROZEN CROWN
The Fallen King
09/02/18
ERDVE
Vaitojimas
08/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
TRAFFIC CLUB - ROMA
09/02/18
DESPITE EXILE + BLEED SOMEONE DRY + GUESTS
EXENZIA CLUB - PRATO
09/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
ALCHEMICA MUSIC CLUB - BOLOGNA
09/02/18
SHE WAS NOTHING + LUPUS IN FABULA
COMUNITA' GIOVANILE - BUSTO ARSIZIO (VA)
10/02/18
METALLICA + KVELERTAK
PALA ALPITOUR - TORINO
10/02/18
CORAM LETHE + SUICIDAL CAUSTICITY
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)
10/02/18
MOTH`S CIRCLE FLIGHT + STONEDRIFT
GASOLINE ROAD BAR - LENTIGIONE (RE)
10/02/18
TMA ALTERNATIVE METAL NIGHT
ROCK HEAT - AREZZO
10/02/18
VERONA NERA
SOTTOSOPRA PUB - TREGNAGO (VR)
10/02/18
PESTILENCE + REBAELLIUN
ELYON CLUB - ROZZANO (MI)