MONSTER MAGNET: ecco il video di Mindfucker

07/02/2018 - 18:18 (98 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 3 @Alex: domani me lo vado ad ascoltare immediatamente. Grazie per la dritta 2 @Rob Fleming Ma direi anche tutta la discografia dei grandi Bloodrock! Il terzo è qualcosa di meraviglioso e penso che questa band semisconosciuta sia proprio l'antecedente più prossimo (per somiglianza) al genere stoner. Il pezzo in questione non mi galvanizza molto, ma non vedo l'ora di sentire il disco intero! 1 Decisamente abrasiva e lavica! Menzionissima speciale per il batterista che indossa la maglietta dei Bloodrock misconosciuta, ma ottima band dei primi anni '70 (l'omonimo è una bomba)