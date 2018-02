STRYPER: disponibile la nuova 'Take It To The Cross'

09/02/2018 - 10:07 (71 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 5 La song sembra un copia-incolla di varie canzoni assemblate a caso ... stranissima e fuori dalle loro coordinate sonore e dal loro trademark. Sempre super la voce e parte del mean riff poi il resto boh .... (imho) 4 concordo coi commenti precedenti. 3 A me non piace per niente... 2 Concordo con fasanez, il refrain non piace neanche a me e trovo che non c’entri col pezzo che non è male. Testo banale. 1 Gran voce, bel pezzo, ma refrain orribile, imho.