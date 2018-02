MR. BIG: morto il batterista e fondatore Pat Torpey

09/02/2018 - 12:49 (433 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 13 anche con questo nuovo anno partiamo con brutte notizie...grazie pat per la bella musica che ci hai dato...ottimo batterista..r.i.p. 12 Malattia bastarda, a volte gestibile, altre purtroppo velocissima, come nel suo caso...visti di recente, con Pat a mezzo servizio com'era da un po' di tempo...non pensavo un decorso così veloce...rip Pat 11 Grandissimo batterista che dispiacere enorme... malattia bastarda 10 Era sempre messo in ombra dagli altri tre, ma era un signor batterista, molto sottovalutato. Sono sorpreso ed amareggiato che la malattia sia stata così veloce nel suo caso. 9 Notizia pessima. Al lavoro ho appena messo green-tinted sixties mind. 8 R.I.P., E ora per rispetto vado a fiondarmi in cuffia lo splendido LEAN INTO IT ! 7 Rip! 6 RIP 5 Brutta malattia. r.i.p. 4 Poverino..il Parkinson è terribile, che fine brutta..mi dispiace. 3 Oh no... Sapevo che stava male, ma non pensavo che potesse lasciarci così presto. Mi ero rivisto non tanto tempo fa Bump Ahead - live in Japan , il DVD, dove c'è proprio un suo bel drum solo... Mi spiace tantissimo. R.i.p. Pat 2 Vabbeh, l'ho appena scritto sul forum.... RIP brother. 1 Riposi in pace, se ne va un tassello della mia vita musicale.