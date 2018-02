NAPALM DEATH: ascolta il primo singolo dalla nuova doppia raccolta

09/02/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 I Napalm Death son sempre i Napalm Death! Sempre coerenti! 5 Zero cazzate, solo ciccia. Grandi Napalm, Enemy of the music business! 4 Come picchiano..fantastici come sempre! 3 Yeah! 2 Oltre 35 anni di pura follia schizofrenica, brutale e mai compromessa da scelte commerciali, è incredibile come questi vecchietti facciano scuola e abbiano creato un seguito enorme di successori e imitatori piu o meno efficaci. 1 Incazzatissimi... come sempre!!! Grande Barney! Mitici. Si prospetta una release molto interessante...