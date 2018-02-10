TEMPLETON PEK: guarda il video di ''The Aftermath''

12/02/18
EMPRESS
Reminiscence
13/02/18
DENIED
Freedom Of Speech
14/02/18
HORTUS ANIMAE
Piove Sangue
15/02/18
CHAOS ECHOES
Mouvement
16/02/18
POP EVIL
Colors Bleed
16/02/18
ARCH ENEMY
1996 - 2017 vinyl box set
16/02/18
ATARAXY
When All Hope Fades
16/02/18
MORMANT DE SNAGOV
Depths Below Space And Existence
16/02/18
SAINTED SINNERS
Back With a Vengeance
16/02/18
HORIZON ABLAZE
The Weight of a Thousand Suns
11/02/18
DOWNFALL OF GAIA + HAMFERD
WAVE CLUB - RIMINI
11/02/18
EXCITER`S + FATAL CLICHÉ
FUCKSIA - ROMA
12/02/18
METALLICA + KVELERTAK
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
12/02/18
CRADLE OF FILTH + MOONSPELL
LIVE CLUB - TREZZO SULL'ADDA (MI)
13/02/18
CRADLE OF FILTH + MOONSPELL
ZONA ROVERI - BOLOGNA
13/02/18
ROTTING CHRIST + CARACH ANGREN + SVART CROWN
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
14/02/18
METALLICA + KVELERTAK
UNIPOL ARENA - CASALECCHIO DI RENO (BO)
14/02/18
DROPKICK MURPHYS + FLOGGING MOLLY + GLEN MATLOCK
TEATRO GEOX - PADOVA
15/02/18
THE FACELESS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA
16/02/18
STARSICK SYSTEM + FAKE IDOLS
ASTRO CLUB - FONTANAFREDDA (PN)