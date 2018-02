JUDAS PRIEST: diagnosticato il Morbo di Parkinson a Glenn Tipton

12/02/2018



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 7 Non posso che sottoscrivere tutto quello che è stato detto da rik bay area thrash. Posso solo aggiungere che leggere il comunicato stamane sulla loro pagina faccialibro mi ha strinto il cuore, non posso che augurare una velocissima guarigione a uno degli axe men che ha segnato la storia del metal. 6 In effetti la ( bad ) new era stata diffusa anche sulla loro official page di instagram. Purtroppo stiamo assistendo ultimamente a uno stillicidio di pessime notizie. i judas avranno fatto le loro considerazioni e penso che aver scelto sneap come sostituito sia la scelta migliore, condiderato che oltre ad aver prodotto l'ultimo album ( di prossima pubblicazione) è un grandissimo chitarrista. Che poi dei 'veri' priest resti pochino, beh ognuno avrà le proprie opinioni .... i judas non sono più dei ragazzini e forse con questo ultimo tour metteranno la parola fine a questa meravigliosa avventura. Comunque grazie judas priest. (Imho) 5 Senza kk e tipton hanno ancora senso i Priest? Avrà veramente suonato lui nel nuovo disco? Che notizia di merda 4 Brutta roba il Parkinson e mica solo per suonare. 3 Brutta notizia che personalmente sancisce la fine dei judas.( pur adorano halford) spero tutto il meglio possibile per Glenn . 2 che brutta notizia 1 Davvero brutta notizia.