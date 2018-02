BAD RELIGION: due date a giugno per il trentennale di 'Suffer'

14/02/2018 - 10:54 (56 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 3 ). Chissà che divertimento Hahaha @Trucido lo spero anch'io: -P. Scherzi a parte ho letto che nel tour americano suonano una sessantina di pezzi (inclusi i superclassici). Chissà che divertimento 2 Beh, immagino che ci sarà anche dell'altro, altrimenti suoneranno solo 26 minuti 1 . Poi grande stima x Greg che è riuscito a sfondare in diversi campi nella vita. Album seminale pero’ preferisco i concerti con pezzi da album diversi Uno dei miei gruppi preferiti x musiche e testi, delle rasoiate micidiali. Poi grande stima x Greg che è riuscito a sfondare in diversi campi nella vita. Album seminale pero’ preferisco i concerti con pezzi da album diversi