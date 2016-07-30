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1996 - 2017 vinyl box set

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TIKITAKA VILLAGE - FRANCAVILLA (CH)

16/02/18
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BEATA QUARTINA DELL ALABAMA - MILANO

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17/02/18
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17/02/18
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GRINDHOUSE - PADOVA
LIV SIN: guarda il video di The Fall
14/02/2018 - 20:13 (41 letture)

InvictuSteele
Mercoledì 14 Febbraio 2018, 23.05.27
2
Io adoro Liv, tra le migliori vocalist del metal di oggi. Peccato che i suoi Sister Sin si siano sciolti, ma lei è sempre grandissima.
tino
Mercoledì 14 Febbraio 2018, 22.50.03
1
Un.mix fra Angel of Death e painkiller...cantata da Mike howe dei metal church
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LIV SIN: in streaming la nuova ''King of the Damned''
03/05/2017 - 10:35
LIV SIN: disponibile il video della cover di 'Immortal Sin' con Jyrki 69
17/02/2017 - 18:24
LIV SIN: nuovo singolo disponibile
03/02/2017 - 16:01
LIV SIN: guarda il nuovo video
13/01/2017 - 17:50
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