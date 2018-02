FLOTSAM AND JETSAM: annunciate quattro date in Italia

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 5 Sono uno dei gruppi più sottovalutati di sempre, erano un po’ i gemelli diversi dei death angel nel senso che avevano un signor cantante e delle influenze classiche molto marcate dovute anche alle capacità dei musicisti. Probabilmente dirò una fesseria ma secondo me è uno di quei casi dove un nome più azzeccato e una veste grafica più gradevole avrebbero sicuramente aiutato, anche se uscire indenni dalle rapide dei primi anni 90 per i gruppi thrash classici era pura utopia. Ovviamente a queste date ci sarà il vuoto pneumatico, li avrei visti bene con i megadeth a villafranca a fine giugno. Peccato 4 I Flotsam erano dei giganti a fine anni 80 e se non ricordo male @rik, sei tu che hai gia’ citato come venne accolto in maniera incredibile il loro primo album, giusto? Fantastica la voce secondo me 3 Questa band è un po una mia fissa, e vabbè ... sebbene tra alri e bassi senza mai sputtanarsi sono ancora qui ( per fortuna) a deliziarci con il loro thrash metal. Underrated ma di qualità l' ultimo album. Sono contento per loro ... ben quattro date 2 Mo' c' penz...m' vac a fa' na pisciat e c' penz (cit.) 1 presenti!