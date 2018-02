ON THORNS I LAY: in streaming un nuovo video

17/02/2018 - 15:58 (57 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 1 Band che ho veramente amato, peccato solo non ci sia più la voce femminile. Riusciva ad ampliare in modo significativo lo spettro emozionale della loro proposta.