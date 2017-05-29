      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il nuovo album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/02/18
REACH
The Great Divine

21/02/18
CANDLE
The Keeper/s Curse

23/02/18
CHRIS BAY
Chasing The Sun

23/02/18
DEATHWHITE
For a Black Tomorrow

23/02/18
NECROPANTHER
Eyes of Blue Light

23/02/18
CHRONIC HATE
The Worst Form of Life

23/02/18
OBLIVION (FRA)
Resilience

23/02/18
TENGGER CAVALRY
Cian Bi

23/02/18
DRIVE BY WIRE
Spellbound

23/02/18
REVERTIGO
ReVertigo

CONCERTI

18/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
NEW AGE CLUB - RONCADE (TV)

18/02/18
AERODYNE + STRAY BULLETS
MEETING PUB - BORNO (BS)

18/02/18
RAM + PORTRAIT + TRIAL
ARCI TOM - MANTOVA

19/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ORION LIVE - CIAMPINO (RM)

20/02/18
RHAPSODY + BEAST IN BLACK
ALCATRAZ - MILANO

21/02/18
TURBOCHARGED + VIOLENTOR
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

21/02/18
HIGHLY SUSPECT
ALCATRAZ - MILANO

22/02/18
ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + SØNDAG
TRAFFIC CLUB - ROMA

22/02/18
TURBOCHARGED + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

23/02/18
ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + FORGED IN BLOOD + URAL
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA
ON THORNS I LAY: in streaming un nuovo video
17/02/2018 - 15:58 (57 letture)

klostridiumtetani
Sabato 17 Febbraio 2018, 16.43.27
1
Band che ho veramente amato, peccato solo non ci sia più la voce femminile. Riusciva ad ampliare in modo significativo lo spettro emozionale della loro proposta.
ALTRE NOTIZIE
17/02/2018 - 15:58
ON THORNS I LAY: in streaming un nuovo video
31/01/2018 - 10:48
ON THORNS I LAY: nuovo brano ascoltabile in streaming
29/12/2017 - 19:22
ON THORNS I LAY: disponibile un nuovo lyric video
29/05/2017 - 11:34
ON THORNS I LAY: in autunno un album per celebrare il venticinquennale della band
ULTIME NOTIZIE
17/02/2018 - 19:24
LUSTRE: in streaming il nuovo singolo ''The First Snow''
17/02/2018 - 19:16
THUNDERMOTHER: guarda il video di ''Whatever''
17/02/2018 - 18:53
BHLEG: online il nuovo brano ''Kraftsång till Sunna''
17/02/2018 - 15:54
SAINTED SINNERS: nuovo lyric video disponibile
17/02/2018 - 12:03
MEGAHERZ: online un nuovo lyric video
17/02/2018 - 11:53
ATRA VETOSUS: online la premiere di un nuovo brano
17/02/2018 - 11:42
EYES OF THE SUN: a marzo il secondo album
17/02/2018 - 10:06
KING WITCH: tutto l'album di debutto in streaming
17/02/2018 - 08:12
PARADISE LOST: online il lyric video della versione rimasterizzata di 'So Much Is Lost'
17/02/2018 - 08:08
SKELETAL REMAINS: ascolta un nuovo brano
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     