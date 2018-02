THE SMASHING PUMPKINS: ufficializzata la reunion!

19/02/2018 - 10:08 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjärna" Marinelli 2 Li ho sempre adorati, quindi anche se le reunion mi puzzano sempre di operazione commerciale senz'anima ne sono felicissimo e spero in un live in Italia, dopo averli visti a Genova nell'ormai lontano 1998 alla tenera età di 15 anni. Magari rifacessero anche un album... 1 A questo punto speriamo che venga convocata la "mia" Melissa ADM.