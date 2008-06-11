      Privacy Policy
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/02/18
REACH
The Great Divine

21/02/18
CANDLE
The Keeper/s Curse

23/02/18
TENGGER CAVALRY
Cian Bi

23/02/18
REVERTIGO
ReVertigo

23/02/18
DESTROYER 666
Call of the Wild

23/02/18
OBLIVION (FRA)
Resilience

23/02/18
TWILIGHT`S EMBRACE
Penance

23/02/18
NEW HORIZONS
Inner Dislocation

23/02/18
USURPRESS
Interregnum

23/02/18
UNRULY CHILD
Unhinged: Live In Milan

CONCERTI

21/02/18
TURBOCHARGED + VIOLENTOR
BLUE ROSE SALOON - BRESSO (MI)

21/02/18
HIGHLY SUSPECT
ALCATRAZ - MILANO

22/02/18
ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + SØNDAG
TRAFFIC CLUB - ROMA

22/02/18
TURBOCHARGED + VIOLENTOR
CIRCUS CLUB - SCANDICCI (FI)

23/02/18
ANGEL WITCH + ANGEL MARTYR + FORGED IN BLOOD + URAL
ALCHEMICA CLUB - BOLOGNA

23/02/18
NILE + TERRORIZER + GUESTS
CIRCOLO COLONY - BRESCIA

23/02/18
HIEROPHANT
NOVAK - SCORZE' (VE)

23/02/18
TURBOCHARGED + VIOLENTOR + THE RADSTER
CELLAR THEORY - NAPOLI

23/02/18
HOPELESS + QUMA + SILENCE PREVAILS
POP EX-LAVANDERIE RAMONE - TORINO

23/02/18
BURIAN + ULFHEDNAR + AMRAAM + CRUELTY FORCE
FUCKSIA - ROMA
BLAZE BAYLEY: diffusi i samples del nuovo disco
20/02/2018 - 23:43 (26 letture)

RECENSIONI
78
63
65
ARTICOLI
06/04/2017
Live Report
BLAZE BAYLEY + ADAMAS
Officine Sonore, Vercelli - 30/03/2017
12/04/2016
Live Report
BLAZE BAYLEY + ROCKIN`4
Officine Sonore, Vercelli - 07/04/2016
17/04/2012
Live Report
BLAZE BAYLEY + DOBERMANN + SANURYA
Il Peocio, Trofarello (TO), 13/04/2012
11/06/2008
Live Report
JOE SATRIANI + BLAZE BAYLEY
Il concerto di Trezzo sull'Adda
 
ALTRE NOTIZIE
20/02/2018 - 23:43
BLAZE BAYLEY: diffusi i samples del nuovo disco
03/02/2018 - 00:47
BLAZE BAYLEY: online il video di 'Prayers Of Light'
14/11/2017 - 07:36
BLAZE BAYLEY: svelata la data di uscita del prossimo disco
23/09/2017 - 09:25
BLAZE BAYLEY: ecco il video di 'Eating Lies'
01/04/2017 - 01:42
IRON MAIDEN: nel 2018 in tour con Blaze Bayley per il ventennale di 'Virtual XI'?
27/03/2017 - 19:54
BLAZE BAYLEY: guarda il video di Escape Velocity
11/02/2017 - 06:58
BLAZE BAYLEY: online il video di 'Endure And Survive'
04/01/2017 - 18:47
BLAZE BAYLEY: a marzo il nuovo disco, ecco i dettagli
14/09/2016 - 20:13
OPERATION MINDCRIME: ecco il video del brano con Tim Owens e Blaze Bayley
12/09/2016 - 14:47
BLAZE BAYLEY: pubblicato il nuovo video
ULTIME NOTIZIE
20/02/2018 - 23:36
SIGNS OF THE SWARM: ecco il video di 'Nightcrawler'
20/02/2018 - 23:29
ORIGIN: annunciato il tour, una data in Italia
20/02/2018 - 23:21
GALVANIZER: disponibile la titletrack del disco di debutto
20/02/2018 - 23:16
DIRTY THRILLS: guarda il nuovo video
20/02/2018 - 23:02
GUS G.: ad aprile il nuovo disco, ecco i dettagli
20/02/2018 - 22:53
MELVINS: nuovo brano ascoltabile in streaming
20/02/2018 - 18:37
PRIMORDIAL: online un nuovo video
20/02/2018 - 17:55
STONE TEMPLE PILOTS: in streaming un nuovo video
20/02/2018 - 17:52
KEE MARCELLO: guarda il video di Fix Me
20/02/2018 - 17:49
ROTTEN SOUND: ad aprile un nuovo EP
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     