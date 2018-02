THE EXPLOITED: annunciate due date in Italia

21/02/2018 - 18:22 (103 letture)



Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 2 EXPLOITED barmy army punk's not dead we are troops of tomorrow...... 1 .... quando sono sufficienti pochi ma validi accordi per creare un wall of sound. (Imho) Eppure hanno una carica incredibile sti exploited.... quando sono sufficienti pochi ma validi accordi per creare un wall of sound. (Imho)