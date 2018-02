ATHEIST: firmano per la Agonia Records

Discutine con noi sul FORUM Diego Trubia "Er Trucido" 6 Speriamo si senta maggiormente il basso.. e che la voce torni bella aggressiva.. i 2 punti deboli dell'ultimo album (per me) 5 Faranno un grande album di sicuro a me anche l ultimo è piaciuto 4 I primi due sono il top x me,elements molto bello mentre jupiter nn mi è piaciuto 3 Mi sembra matematicamente impossibile replicare il magnifico lavoro pionieristico dei primi 2 album ma chissà 2 Cacchio, 8 anni sono già passati?!?!? Beh allora... era ora! Attendo con ansia il nuovo album 1 Grandissimi e ottima notizia!