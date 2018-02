AMORPHIS: 'Queen of Time' uscirà a maggio, ecco i primi dettagli

Discutine con noi sul FORUM Anna Rosa "annie" Lupo 11 Mi rovino (stile baffo). Voto superiore all'80 a scatola chiusa. awawawawa 10 Attendo fiducioso l'ennesimo grande lavoro di una band immensa. 9 Non voglio gufarla ma credo che scendere in basso come i Therion sia davvero dura. Under lo sto ancora divorando e spero in bene. 8 Personalmente la ritengo al momento la miglior band in circolazione. Concordo in pieno con ROB. 7 @Rob... giuro che anche io avevo in testa i Therion (attuali) ah ah ah Cmq dici bene, intendevo proprio quello: non mi piace usare l'espressione "non hanno mai sbagliato nulla" ma è indubbio che il livello qualitativo mantenuto per tutti questi anni è talmente elevato da non avere eguali, in pratica. La classe non è acqua, è ghiaccio! 6 *...in pochi H-anno. 5 @TheSkull: gli Amorphis sono straordinari. Non hanno sbagliato praticamente niente con una media qualitativa che in pochi anno (forse nessuno tra i gruppi degli ultimi 25 anni). Ho scritto che mi lascia perplesso il passaggio perché mi spiacerebbe che anche loro cadessero in pericolosi intellettualismi (chi ha parlato dei Therion? Altro gruppo che adoro) 4 @Rob Fleming... non fossilizzarti su quel passaggio, rimugina su questo: "naturale continuazione di ‘Under The Red Cloud’, ma con gli steroidi" e tieni conto che gli Amorphis sono di un livello irraggiungibile per 99 band su 100 in circolazione, forse anche di più, non vedo l'ora di ascoltarlo. 3 C'è un refuso sul primo "Pekka Kainulainen".. 2 Io incrocio le dita: il passaggio sul discorso in finlandese mi lascia perplesso. 1 Bene bene, sarà il solito gran bell'album.