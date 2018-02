IHSAHN: premiere di un nuovo video

22/02/2018 - 18:30 (171 letture)



Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 8 Mass darkness e' una delle più belle cose sentite negli ultimi anni, maideniana e orecchiabile, qua siamo su uno stile più spigoloso quasi djent, territori già esplorati dal nostro. E' roba che vuole ascoltata perché non arriva subito ma lo stile e il marchio di fabbrica sono sempre una garanzia 7 @cipollino, beh mi pare che mass darkness sia su un altro livello, ovviamente è un parere squisitamente personale. Bene così, ma per me qui manca quel quid in più. E' solo il primo singolo, quindi l'attesa ripagherà il piacere.......forse. 6 Se volete vedere chi è quest'uomo consiglio i video promozionali sul tubo delle chitarre olandesi aristides...e' di una classe sconfinata 5 @Sorath, ti ringrazio. Ad avercene di artisti come ihsahn. Ha fatto la storia con gli emperor, e ora sta facendo grandissime cose da solista da ormai 12 anni 4 Voglio quotare a mille cipollino quando afferma che: "Ihsahn ormai è una sicurezza". Questo album è da pre ordinare il prima possibile. 3 @ocram , ma rabbia de che, anche arktis seguiva questa scia : di rabbia ce n'era poco o nulla, ma la classe invece abbondava, come su questo pezzo. Ihsahn ormai è una sicurezza 2 troppo hipster, mi manca la rabbia di arktis. 1 mitico Ihsahn .