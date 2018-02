AURI: online un nuovo lyric video

23/02/2018 - 13:29 (49 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Migliore del singolo precedente. 2 Sempre più convinto che la Nuclear Blast abbia molta più fiducia in prodotti simili che nel metal 1 Come dicevo sul forum, molto meglio del precedente singolo. E' più new age ed era esattamente quello che volevo sentire da questa band