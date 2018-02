Dai primi Rhapsody si è passati ai Rhapsody of Fire, poi oltre ai RoF abbiamo avuto i Luca Turilli's Rhapsody, poi i Rhapsody Reunion...il prossimo progetto sarà Turilli & Staropoli's Rhapsody of Fire Reunion featuring Ridge Forrester and Brooke Logan. Al di là di tutto, comunque, dovendo scegliere propenderei per continuare a seguire Staropoli. Se non altro per una questione di simpatia.