AT THE GATES: ecco la copertina e la tracklist di 'To Drink From The Night Itself'

26/02/2018 - 17:24 (306 letture)



Diego Trubia "Er Trucido" 13 Io negli anni 80,se non avevano una copertina figa i dischi manco li notavo. Ad esempio killers o dont break the oath o bark at the Moon o ride the lightning... 12 Si merda ne troviamo finchŔ vuoi ma Crank sembra avere la copertine di un disco di Violetta... che schifo, inoltre si salva solo "move right in" perchÚ sembra "overkill" dei motorhead... la rece manca altrimenti andavo a sproloquiare lÓ! 11 Vero, ci aggiungerei Demanufacture, Of Chaos And Eternal Night e tanti altri, ma negli anni ho quasi sempre visto disconi con cover anonime o bruttine. In onestÓ, l'unico disco brutto con una cover veramente orrenda Ŕ Crank degli Almighty 10 Blessed are the sick, Domination o Master of puppets (tutti dischi con copertine strafighe),sarebbero dischi di merda? 🤣 9 Mulo la storia ci insegna che "cover figa" 7/10=discodimerda... ma siccome giÓ il titolo fa cagare, spero in un disco degno del loro nome 8 Mulo la storia ci insegna che "cover figa" 7/10=discodimerda... ma siccome giÓ il titolo fa cagare, spero in un disco degno del loro nome 7 Copertina figa,spero facciano un discone come hanno fatto i Pestilence 6 vogliamo il disconeeee!!! Un titolo decente.. niente, neanche stavoltavogliamo il disconeeee!!! 5 comincia l'attesa! 4 Vedo parecchio impegno sulla copertina... spero sia altrettanto il contenuto. 3 Speriamo bene dai! 2 Attendo fiducioso dai... 1 Non male