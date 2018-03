THERION: annullato il concerto di Brescia per allerta neve

28/02/2018 - 18:59 (393 letture)



Discutine con noi sul FORUM Selenia "Stjńrna" Marinelli 9 se nevica di questo passo fino a domani per˛ hanno fatto bene ad annullare. 8 Vorrei solo ribadire che non conoscendo i fatti come sono andati realmente, ho solo fatto un'ipotesi, la mia affermazione era basata su alcuni noti precedenti, in cui si Ŕ inventata una scusa qualunque per far saltare la data, per coprire il fatto che erano stati venduti un numero di biglietti molto al di sotto delle aspettative, il che avrebbe creato una notevole perdita economica. Poi chi ha deciso cosa, mi interessa poco. 7 Ringrazio per il Colony di merda, ne sentivo la mancanza. Detto questo, vorrei ribadire che il Colony non c'entra assolutamente nulla nella decisione di annullare la data 6 Eh, sempre a pensar male... io darei loro il beneficio del dubbio. Certo, tre date per i Therion attuali sono tante e che siano stati venduti pochissimi biglietti Ŕ verosimile, ma non Ŕ certo e in ogni caso potrebbero aver dichiarato la veritÓ. ChissÓ. Nel dubbio, meglio sospendere il giudizio, secondo me. 5 Le previsioni, se azzeccassero qualcosa, danno nevicate debolý fino alle 15. 4 Scusate ma a me sembra una scusa bella e buona, probabilmente semplicemente per il fatto che ha fatto una prevendita da fame, e quindi per evitare il classico bagno di sangue, hanno preferito annullarla, inventandosi sta cazzata... santa neve provvidenziale... 3 Invece se diluvia o ci sono 200 gradi sono uno splendore i concerti all'aperto estivi. 2 Non se ne pu˛ veramente pi¨ di neve e nord...w i concerti estivi 1 meno male....colony di merda!