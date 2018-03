ANGRA: ecco il lyric video di Black Widow's Web

01/03/2018 - 18:17 (155 letture)



Discutine con noi sul FORUM Michele Eccheli "HeroOfSand_14" 3 Gli Angra senza Matos e Loureiro NON SONO GLI ANGRA!!!!Che cambino nome almeno!Proporrei i Lione/Rhapsody ! 2 Mah....sembra una copia delle ultime composizioni dei Kamelot, con tanto di Alyssa al seguito. Non so quale delle due band sia meno originale ora. 1 Niente male , e anche OMNI nel complesso e' un passo avanti rispetto a SECRET GARDEN. Anche se ormai i vecchi tempi non tornano piu', e questo riguarda anche altri gruppi.