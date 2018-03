JUDAS PRIEST: ascolta la nuova 'Never the Heroes'

02/03/2018 - 09:48 (518 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 24 "I'm the Blood Red Sandman coming home" (a 33 giri) 23 Mi sa che scatta il pre ordine 22 Altro pezzo ottimo. L'attesa cresce! Forse per non rovinare troppo la sorpresa conviene davvero non ascoltare pi¨ niente ed aspettare che esca. 21 I Judas non si discutono, si prendono a scatola chiusa e basta. Bentornati Difensori della Fede! 20 (imho) Suoni e produzione a livelli decisamente degni di nota e la batteria suona vera. La song (molto buona) crea quel pathos in crescendo molto suggestivo. Halford nei toni medi mi sembra a suo agio. L' attesa del nuovo album si fa molto trepidante. .... e diciamo che le avvisaglie per un buon prodotto ci sono tutte ....(imho) 19 GiÓ ordinato. Uno per me e uno per il mio babbo. E scusate se Ŕ poco.......Noi abbiamo i Pooh, gli albionici i Judas..... 18 Non male col timbro di Rob nei toni medi sempre pi¨ che valido 17 signori questi sono sempre stati the king metal puro..non si possono discutere si accettano e basta---e parliamo gia' di 40 anni fa... 16 Meno esaltante dei due pezzi gia' usciti, comunque un disco da comprare. Ci si vede a Firenze !!!! 15 La cosa migliore Ŕ la produzione, ottima. Il pezzo in sÚ Ŕ discreto ma nulla pi¨; per adesso su tre brani niente che mi faccia esaltare 14 Bel pezzo, meno esplosivo degli altri due ma dopo due canzoni pi¨ veloci una pi¨ lenta come questa ci sta, anche per non far sembrare il nuovo disco tutto uguale. Le premesse sono molto buone, ormai Ŕ giusto avere delle aspettative piuttosto alte, il che per una band di metallari dove a parte Faulkner il pi¨ giovane ha 57 anni mentre gli altri viaggiano sulla settantina Ŕ tanta roba. 13 Concordo con lisablack. Si prende a scatola chiusa 12 Non ho capito se a @Sadwings piaccia o meno. 11 mi piace molto e molto di piu di lighthing strike. 10 mi piace molto e molto di piu di lighthing strike. 9 mi piace molto e molto di piu di lighthing strike. 8 mi piace molto e molto di piu di lighthing strike. 7 Grandi Judas. SarÓ mio sicuramente 6 Mi piace..lo compro di sicuro, il nome in copertina..mi basta quello!! 5 Buona anche questa! A questo punto non posso che essere abbastanza fiducioso sul nuovo album. Incrocio le dita! 4 Decisamente interessante come pezzo, non a livello degli altri singoli come "Firepower" o "Lightning Strike", ma decisamente interessante 3 Che strano, il pezzo non Ŕ stato pubblicato dalla band.... Hi metalhead! 2 Non ascolter˛ nulla fino all'acquisto ma le prime recensioni in giro sono una bomba... 1 Il suo delle chitarre mi piace un sacco. Pezzo non un granchŔ, ma per un mid tempo ci sta. Attesa spasmodica per l'album.