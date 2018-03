AT THE GATES: guarda il video di 'To Drink From The Night Itself'

9 mah insomma, divertente, anche se uno stesso riff per 3 minuti mi annoia.. da un gruppo che ha composto capolavori, tranne ovviamente l'ultimo pessimo album, mi aspetterei qualcosa di meglio.. rimango fiducioso, dato che pure i necrophobic si sono ripresi alla grande 8 Blinded by fear 2.0...uno dei miei gruppi preferiti...questo pezzo lo risentirò con calma...al momento non mi fa urlare di gioia... 7 Ci può stare, aspetto il full 6 Bella,mi piace.....Attendo il disco con interesse 5 Il riff principale è anche buono, ma il pezzo risulta ripetitivo. 4 @TheSkull Ci sta che possa non piacere, ci mancherebbe. Però secondo me sull'album precedente (che non mi piace) un pezzo così non c'era. Concordo comunque che bisogna incrociare le dita!!!! 3 @Aceshigh, io li amo questi qui e voglio che alla fine abbia ragione tu sull'album. Ma sto pezzo è da 6 stiracchiato... incrociamo le dita 2 ahia... sound riconoscibile ma poco potente, parti slegate, la ritmica/batteria non mi convince, spero tanto di sbagliarmi ma contando che è la titletrack... temo un disco fotocopia del precedente (che vorrebbe ma non può) 1 Mi piace! Ha un bel tiro! Se il nuovo album è su questi livelli credo che sarò più che soddisfatto...